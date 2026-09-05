Estreante do Ajax causa má impressão contra o PSV: "É assim que um infantil defende!"

O Ajax foi derrotado por 3 a 1 pelo atual campeão PSV na noite de sábado, no primeiro clássico da temporada da Eredivisie. Entre os jogadores do time de Amsterdã que estrearam estava Viktor Tsygankov, que deixou uma impressão ruim nos analistas da ESPN.

Tsygankov entrou em campo após uma hora de jogo, com o placar em 2 a 1 para o PSV, na Johan Cruijff ArenA. Durante a partida, o narrador Vincent Schildkamp observou que o ucraniano 'não consegue acompanhar o ritmo do jogo'.

O analista Karim El Ahmadi concorda plenamente com as palavras de seu colega da ESPN. "Aqui ele perdeu a bola no momento em que estava hesitando", diz o ex-internacional marroquino, citando um exemplo de uma jogada infeliz.

El Ahmadi então aponta para o 3 a 1 de Esmir Bajraktarevic, lance em que Tsygankov não saiu ileso. "Ele o deixa completamente livre. É realmente difícil entrar agora como jogador novo, e aqui dá para ver que ele está andando em campo."

"Aqui ele ainda pode intervir... É simplesmente um atacante que quer ajudar na defesa." O colega analista Marciano Vink é mais duro com o ponta-direita. "É assim que um infantil defende!"

"Isso não é defender. Ficar voltando trotando e depois não fazer nada!", diz Vink, incrédulo. O convidado Hugo Borst completa: "Fingindo defender!"

A aparente falta de condicionamento físico de Tsygankov tem explicação. O atacante mal participou da pré-temporada no Girona por causa de um conflito com a diretoria do clube.

Além de Tsygankov, Thilo Kehrer também fez sua estreia pelo Ajax. O alemão entrou a cinco minutos do fim no lugar de Aaron Bouwman, que pouco antes havia sido abalroado por Ruben van Bommel.



