Hans Kraay Júnior não entende nada das críticas que o capitão da Seleção Holandesa, Virgil van Dijk, vem recebendo constantemente, como ele afirma em sua coluna para a revista Voetbal International. O zagueiro do Liverpool tem sido alvo de críticas cada vez mais frequentes nesta temporada, inclusive na Seleção Holandesa.

“Estou ficando incrivelmente cansado de toda essa enxurrada de críticas dirigidas a Van Dijk”, começa Kraay. “Após cinco partidas nesta temporada pelo Liverpool, os analistas ingleses o chamaram de melhor zagueiro central de todos os tempos na Premier League. Seis jogos depois, segundo esses mesmos analistas, de repente ele não sabia mais fazer nada.”

Kraay não entende nada dessa tendência na Inglaterra e acha que nós, aqui na Holanda, não devemos entrar nessa onda. “Eu já disse que isso me deixa muito cansado? Aqui na Holanda, não devemos, acima de tudo, entrar nessa onda explosiva e idiota dos ingleses.”

Sua conclusão sobre o jogador com 93 partidas pela seleção é clara. “Van Dijk é simplesmente um craque. Ele cabeceou o 1 a 0 de uma forma tecnicamente incrível após aquele belo cruzamento de Gravenberch.”

“E no 2 a 2 do Japão, tantas coisas deram errado com Reijnders, Van de Ven e, sim, também com Virgil. Temos que valorizar mais Virgil van Dijk em vez de menosprezá-lo”, conclui o analista.

A política de substituições do técnico Ronald Koeman também é abordada. Kraay não está tão satisfeito com isso e acredita que isso tenha influenciado o resultado final.

“Acho uma pena que, quando se está ganhando por 2 a 1 no segundo tempo e se sabe que o Japão finalmente precisa e vai partir para cima, se tire toda a profundidade da equipe. Pois foi isso que aconteceu com Koopmeiners, substituído pelo excelente Summerville, e Memphis, substituído por Malen.”