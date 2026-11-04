Contra o italiano Lorenzo Musetti, que voltou a apresentar bom nível, Zverev perdeu surpreendentemente sua partida de estreia por 6/7 (5/7) e 2/6.

Para o tenista de Hamburgo, a derrota, dois dias após chegar ao primeiro lugar do ranking da ATP, foi um duro golpe. Campeão do torneio em 2024, ele não chegou às oitavas de final do Masters disputado em quadra coberta pela segunda vez em nove participações, após uma atuação que terminou de forma decepcionante. Antes da partida, Zverev havia dito que o cansaço que o acompanhou durante os torneios na Ásia já não era um problema.

"É inacreditável. Estou quase um pouco chocado com o nível que apresentei contra Sascha", disse Musetti após conquistar sua quarta vitória em seis partidas contra Zverev. Foi a primeira vez desde 2022 que um número 1 do mundo perdeu sua primeira partida na condição de líder do ranking. Jan-Lennard Struff é agora o único tenista alemão ainda na disputa. Ele enfrenta o argentino Thiago Agustín Tirante mais tarde, nesta quarta-feira.

Alexander Zverev recebe homenagens de Nadal, Sinner e outros

Na segunda-feira, Zverev, que encerrará a temporada no topo do ranking da ATP, já havia sido homenageado em quadra na arena de Nanterre, nos arredores de Paris. O tenista de 29 anos recebeu um troféu e mensagens de parabéns de nomes de destaque em um vídeo. Entre eles estavam o especialista em saibro Rafael Nadal e Jannik Sinner, antecessor de Zverev no ranking, que dedicaram palavras calorosas ao alemão.

"É claro que é uma sensação incrível, simplesmente uma loucura ser o número 1 do mundo", afirmou Zverev à Sky antes da partida contra Musetti, que também o havia eliminado do torneio olímpico de 2024, em Paris. Musetti vem recuperando terreno aos poucos após um ano complicado, marcado por lesões, que começou como oitavo colocado do ranking mundial.

O italiano também começou bem contra Zverev. Manteve a partida equilibrada e, quando Zverev já parecia ter a vitória no primeiro set assegurada no tie-break, Musetti elevou seu nível. Com cinco pontos seguidos, o azarão de repente abriu 1 a 0 em sets.

Zverev, que, depois dos títulos em Paris e Nova York neste ano, também quer conquistar a Copa Davis com a equipe alemã no fim de novembro, precisava reagir. Mas o golpe sofrido pesou: uma quebra de saque logo no início do segundo set colocou Musetti no caminho da vitória.