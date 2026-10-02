Apesar da recente vitória clara por 4 a 1 no amistoso contra o TSV Havelse, o clima está tenso no VfL Wolfsburg. O motivo da agitação é o capitão Maximilian Arnold, que após a partida expressou claramente sua frustração com o atual papel de reserva sob o comando do novo técnico dos Lobos, Tobias Strobl.

Após seis jogos oficiais, o experiente meio-campista de 32 anos, que joga em Wolfsburg desde 2009, soma apenas modestos 182 minutos em campo. Embora a figura de identificação de longa data dos Baixa-Saxões calculasse, após uma longa pausa por lesão, uma reintegração gradual ao time, a dimensão do atual papel de esquentar banco supera as expectativas de Arnold.

"Simplesmente não estou satisfeito com a situação. Muito claramente: 0,0 satisfeito. Isso não é o que eu espero de mim", deixou claro o jogador de meio-campo. Após a longa pausa forçada, Arnold até contava com dificuldades iniciais, mas "mesmo assim não dessa forma", como explicou: "Eu não esperava por isso."

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Maximilian Arnold critica papel de reserva no VfL Wolfsburg

Arnold agora aparentemente buscou de forma consciente levar o caso a público para provocar uma mudança em breve. O veterano segue convencido de seu valor esportivo para a equipe: "Tenho algo a agregar ao time. E espero que o treinador também veja isso o mais rápido possível."

Caso o técnico Strobl continue sem compartilhar dessa avaliação, o ídolo histórico de Wolfsburg indica consequências. Questionado sobre os desdobramentos caso siga sem ser considerado, o capitão do Wolfsburg respondeu de forma sugestiva: "Então vamos ver o que acontece."

O Wolfsburg, que antes da temporada era considerado o favorito número um ao acesso diante de contratações milionárias, ocupa atualmente apenas a quarta colocação, com 11 pontos após seis partidas.