Arsenal encara teste decisivo em Anfield
O Arsenal terá um grande teste na Premier League neste fim de semana, quando viajará a Merseyside para enfrentar o Liverpool. O confronto, bastante aguardado, acontece depois que o rival na disputa pelo título Manchester City conquistou uma vitória tranquila em Anfield no início deste mês.
Henry, ídolo do clube, porém, não se preocupa com o que outras equipes conseguiram no famoso estádio. Ele acredita que o Arsenal deve se concentrar inteiramente em sua própria campanha no campeonato e ignorar o que se diz de fora. O Arsenal sofreu uma derrota frustrante nesse mesmo confronto no ano passado, após uma cobrança de falta espetacular de Dominik Szoboszlai. Agora, a equipe tentará mudar o roteiro e conquistar três pontos fundamentais fora de casa.
Henry descarta comparações com o City
O Arsenal está, sem dúvida, pressionado a igualar o alto nível estabelecido pelo City. Henry, no entanto, insiste que comparar resultados em estádios diferentes não faz sentido no futebol da primeira divisão.
“Como jogador, eu nunca olhava para o campeonato dessa forma”, explicou Henry em entrevista à Betway. “O City não venceu na casa do Aston Villa nesta temporada, e o Arsenal venceu. O Arsenal perdeu lá no ano passado. Você também pode mencionar que vencemos na casa do Brighton no ano passado e não vencemos neste.
“Você pode olhar para o histórico e ver que algumas equipes têm dificuldades em determinados estádios, como o Tottenham na casa do Chelsea até o último fim de semana, mas aí você quebra o tabu e fica tudo bem. No ano passado, perdemos em Anfield, Szoboszlai marcou um golaço de falta, então vamos ver o que acontece desta vez.”
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Encontrando um jeito de vencer
O Arsenal demonstrou uma capacidade notável de se adaptar taticamente nas últimas semanas. A equipe atravessou um período complicado sem jogadores importantes do ataque, mas continuou encontrando maneiras de conquistar resultados importantes nos momentos decisivos.
“Jogamos muitas partidas sem Bukayo Saka, Martin Odegaard e Kai Havertz, mas ainda assim conseguimos encontrar um jeito”, acrescentou Henry. “Veja quem marcou outro dia: Konsa e Gabriel. Esse time encontra um jeito de vencer os jogos.
“Depois da derrota para o Brighton, eu disse que precisávamos ver se aquela partida pesaria para os jogadores do Arsenal. Eles reagiram bem, e achei muito boa a postura no jogo contra o Bayern de Munique, tentando ficar com a bola, pressionar e encontrar passes entre as linhas.
“Vamos ver o que acontece fora de casa contra um Liverpool que parece estar um pouco melhor, especialmente diante do Brighton. Achei que aquele jogo seria um desafio para eles, mas é preciso reconhecer que estão jogando bem.”
Liverpool representa uma grande ameaça
O Arsenal agora precisa finalizar sua preparação para um confronto muito disputado. O Liverpool vem apresentando uma forma consistente, após conquistar recentemente uma importante vitória sobre o Brighton pelo campeonato e eliminar o Chelsea da Copa da Liga Inglesa, resultados que reforçaram a confiança da equipe.