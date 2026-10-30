Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FBL-ENG-PR-ARSENAL-EVERTONGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

“Este time dá um jeito!”: Thierry Henry manda recado em tom de desafio aos críticos do Arsenal antes de confronto de grande importância com o Liverpool

Siga GOAL no Google

Thierry Henry acredita que o Arsenal pode superar as dificuldades que tem enfrentado recentemente em Anfield quando visitar o Liverpool pela Premier League neste fim de semana. O ex-atacante acredita que a equipe de Mikel Arteta já demonstrou sua capacidade de reação nesta temporada e pode conquistar uma vitória decisiva fora de casa, apesar dos problemas recentes com lesões.

Publicidade

Arsenal encara teste decisivo em Anfield

O Arsenal terá um grande teste na Premier League neste fim de semana, quando viajará a Merseyside para enfrentar o Liverpool. O confronto, bastante aguardado, acontece depois que o rival na disputa pelo título Manchester City conquistou uma vitória tranquila em Anfield no início deste mês.

Henry, ídolo do clube, porém, não se preocupa com o que outras equipes conseguiram no famoso estádio. Ele acredita que o Arsenal deve se concentrar inteiramente em sua própria campanha no campeonato e ignorar o que se diz de fora. O Arsenal sofreu uma derrota frustrante nesse mesmo confronto no ano passado, após uma cobrança de falta espetacular de Dominik Szoboszlai. Agora, a equipe tentará mudar o roteiro e conquistar três pontos fundamentais fora de casa.

Henry descarta comparações com o City

O Arsenal está, sem dúvida, pressionado a igualar o alto nível estabelecido pelo City. Henry, no entanto, insiste que comparar resultados em estádios diferentes não faz sentido no futebol da primeira divisão.

“Como jogador, eu nunca olhava para o campeonato dessa forma”, explicou Henry em entrevista à Betway. “O City não venceu na casa do Aston Villa nesta temporada, e o Arsenal venceu. O Arsenal perdeu lá no ano passado. Você também pode mencionar que vencemos na casa do Brighton no ano passado e não vencemos neste.

Publicidade
Publicidade

“Você pode olhar para o histórico e ver que algumas equipes têm dificuldades em determinados estádios, como o Tottenham na casa do Chelsea até o último fim de semana, mas aí você quebra o tabu e fica tudo bem. No ano passado, perdemos em Anfield, Szoboszlai marcou um golaço de falta, então vamos ver o que acontece desta vez.”

Tópicos relacionados

Cobertura absoluta
Disney+ logo

Disney+

✅ Garante a transmissão de 100% das partidas do campeonato ao vivo, sem cortes de grade ou jogos exclusivos fora da plataforma.

✅ Permite assistir a partidas completas gravadas e compactos estendidos a qualquer hora, ideal para quem perde as rodadas que começam cedo no horário de Brasília.

✅ Reúne no mesmo app as transmissões esportivas da ESPN e todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel e Star.

Mensal a partir deR$ 62,90

Encontrando um jeito de vencer

O Arsenal demonstrou uma capacidade notável de se adaptar taticamente nas últimas semanas. A equipe atravessou um período complicado sem jogadores importantes do ataque, mas continuou encontrando maneiras de conquistar resultados importantes nos momentos decisivos.

“Jogamos muitas partidas sem Bukayo Saka, Martin Odegaard e Kai Havertz, mas ainda assim conseguimos encontrar um jeito”, acrescentou Henry. “Veja quem marcou outro dia: Konsa e Gabriel. Esse time encontra um jeito de vencer os jogos.

Publicidade

“Depois da derrota para o Brighton, eu disse que precisávamos ver se aquela partida pesaria para os jogadores do Arsenal. Eles reagiram bem, e achei muito boa a postura no jogo contra o Bayern de Munique, tentando ficar com a bola, pressionar e encontrar passes entre as linhas.

“Vamos ver o que acontece fora de casa contra um Liverpool que parece estar um pouco melhor, especialmente diante do Brighton. Achei que aquele jogo seria um desafio para eles, mas é preciso reconhecer que estão jogando bem.”

Publicidade

Liverpool representa uma grande ameaça

O Arsenal agora precisa finalizar sua preparação para um confronto muito disputado. O Liverpool vem apresentando uma forma consistente, após conquistar recentemente uma importante vitória sobre o Brighton pelo campeonato e eliminar o Chelsea da Copa da Liga Inglesa, resultados que reforçaram a confiança da equipe.