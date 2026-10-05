'Este foi o melhor Ajax contra o qual joguei em anos'

Alireza Jahanbakhsh ficou impressionado com o Ajax no fim de setembro, como disse o iraniano em entrevista ao Algemeen Dagblad.

No fim de setembro, pouco antes da pausa para a Data Fifa, estava marcado o duelo entre Ajax e Excelsior na Johan Cruijff ArenA.

Apesar de o Ajax ter finalizado 33 vezes contra o gol do goleiro do Excelsior, Stijn van Gassel, os amsterdameses não foram além de um empate por 2 a 2.

O Excelsior ocupa agora uma excelente sétima colocação, com onze pontos em sete partidas na Eredivisie. Jahanbakhsh foi questionado pelo AD sobre a chave por trás do sucesso do time de Roterdã.

Próximas partidas AJX Eredivisie 15:00 NEC

“O treinador (Ruben den Uil, nota da redação) coloca a barra muito alta e exige muito de nós. Ouvimos com frequência que somos um time muito bem preparado fisicamente. Ele acha que, se você cumprir bem suas tarefas individualmente, pode ter um bom desempenho como coletivo. Se, além disso, você estiver tão em forma e jogar com o coração, então chega a resultados assim”, afirmou o ex-jogador, entre outros clubes, de Feyenoord e AZ.

O ponta cita a partida contra o Ajax como exemplo. “Eles tiveram dificuldades com a nossa pressão alta, talvez tenham nos subestimado um pouco. Ficamos muito perto da vitória.”

“Mas, sendo sincero: este era realmente o melhor Ajax em anos. E eu posso dizer isso porque joguei muitas vezes contra o clube”, concluiu.