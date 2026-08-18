Este é o megassalário que Memphis Depay vai embolsar nos próximos dois anos no Corinthians

Memphis Depay vai continuar por mais tempo no Corinthians, como o clube brasileiro anunciou oficialmente nesta terça-feira. O atacante de 32 anos fica vinculado até 31 de julho de 2028 após a renovação de contrato. Memphis aceita uma considerável redução salarial para dar sequência à aventura no Corinthians.

Corinthians e Memphis estiveram em lados opostos por muito tempo por causa da crise financeira que mantém o clube sob controle. Depois de longas negociações, as duas partes decidiram prorrogar a parceria por dois anos.

"Muitas emoções passam por mim. Antes de tudo, quero agradecer a todos que estiveram envolvidos no processo de renovação. O Corinthians é, naturalmente, gigantesco. Eu vi, e todo mundo viu, o tamanho do clube. Como somos grandiosos juntos. Estou extremamente feliz. Mal posso esperar para voltar ao trabalho. Há muitas coisas pelas quais vamos lutar. Estou muito feliz", comemorou Memphis no site do Corinthians.

"Foram negociações longas, mas terminaram da melhor maneira possível tanto para o Corinthians quanto para mim. Sou muito grato ao clube por todos os esforços para manter o jogador. Estamos muito felizes com a renovação e prontos para esta próxima fase", acrescentou o agradecido presidente Osmar Stabile.

Memphis, portanto, assina por dois anos. A edição brasileira da ESPN informa que se trata de um contrato com valor total de 22 milhões de euros. Ele ainda recebia 12,5 milhões de euros, mas isso foi reduzido para nove milhões de euros. O valor será transferido para Memphis em quatro parcelas.

O internacional da seleção holandesa chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e já soma 20 gols em 79 partidas. Enquanto isso, Memphis se tornou o maior artilheiro da história da seleção da Holanda. A contagem pela seleção holandesa está em 55 gols.