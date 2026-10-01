Três meses após deixar o Al-Ahli, da Arábia Saudita, o argelino Riyad Mahrez está prestes a assinar com um novo clube nas próximas horas.

O ponta-direita argelino, de 35 anos, se aposentou da seleção neste verão, após a Copa do Mundo de 2026, mas pretende continuar sua carreira em nível de clubes.

Diversos rumores circularam no período recente sobre o novo destino de Mahrez, com especulações de que se juntaria ao Deportivo La Coruña, da Espanha, ou ao Botafogo, do Brasil, além da possibilidade de uma transferência para o campeonato turco.

Mas, de acordo com o site argelino "DZfoot", Riyad Mahrez, que estava em Dubai há alguns dias para manter sua forma física, assinará contrato com o Al-Shamal, do Catar, ficando ao lado de seu compatriota Baghdad Bounedjah.

O Al-Shamal conta com outros dois jogadores argelinos, Omar Rafik e Nassim Ben Aïssa, e disputa a Liga dos Campeões da Ásia Elite nesta temporada, torneio que Mahrez conquistou com o Al-Ahli nas duas últimas edições.

Mahrez tem uma trajetória brilhante na Premier League, onde conquistou o título cinco vezes, sendo quatro com o Manchester City e apenas uma com o Leicester City, além da conquista da Liga dos Campeões da Europa com os Citizens.



