Estatística vergonhosa: Courtois expõe a crise da dupla do Real Madrid

Uma estatística impressionante revelou as dificuldades do Real Madrid na construção de jogadas a partir do meio-campo durante o primeiro tempo da partida contra a Roma, na última quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O Real Madrid estava perdendo por 3 a 1 no estádio Olímpico até o minuto 82, antes de virar a mesa e marcar 3 gols consecutivos para vencer por 4 a 3, em uma remontada maluca.

Mas o jornal "AS" colocou os holofotes sobre a crise do meio-campo do Real Madrid, especialmente durante o primeiro tempo do jogo, com a presença da dupla Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni.

O jornal espanhol destacou que Courtois completou mais passes no primeiro tempo (19 passes) do que qualquer um dos volantes titulares do Real Madrid: Fede Valverde (16 passes) e Aurélien Tchouaméni (17 passes).

E explicou que essa estatística reflete a dificuldade do time merengue em ter a posse de bola no meio-campo, e mesmo assim o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.

Vale destacar que o desempenho do Real Madrid melhorou no segundo tempo, especialmente após a entrada da dupla Arda Güler (aos 59 minutos) e Bernardo Silva (aos 70 minutos), sendo que o jogador turco deu as assistências para o terceiro e o quarto gols.







