Enquanto os olhos de milhões de pessoas em todo o mundo se voltam para a final da Copa do Mundo de 2026, a emoção não se limitou ao gramado, mas se estendeu para fora dele, depois que o jornal espanhol “Marca” gerou ampla polêmica com suas críticas contundentes ao estádio que sediará a partida, em meio ao aguardado confronto entre Espanha e Argentina, cujo primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

O estádio de Nova York/Nova Jersey sediará a final da Copa do Mundo de 2026, que reunirá as seleções da Espanha e da Argentina, em uma partida na qual cada equipe buscará conquistar o trono do futebol mundial e adicionar mais um título ao seu histórico.

Apesar da importância do evento, o jornal espanhol “Marca” dirigiu uma crítica contundente ao estádio, afirmando: “Duvido que exista um estádio pior para uma final da Copa do Mundo”, em uma declaração que gerou polêmica sobre a escolha da Federação Internacional de Futebol (FIFA) do local que sediará a final.

A seleção espanhola chegou à final após vencer a França por 2 a 0 na semifinal, enquanto a seleção argentina garantiu sua vaga na final depois de reverter o placar contra a Inglaterra e conquistar uma vitória emocionante por 2 a 1, dando continuidade à sua jornada de defesa do título e marcando um encontro com “La Roja” em um confronto de futebol muito aguardado.