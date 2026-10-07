Está tudo desmoronando: reviravolta drástica no destino de Carvajal

Um relatório da imprensa espanhola revelou uma reviravolta radical na negociação da transferência do lateral-direito espanhol Dani Carvajal, ex-estrela do Real Madrid, para as fileiras do Getafe, no período atual.

Carvajal tem o direito de se juntar a qualquer clube, sem ficar restrito às janelas de transferências, por ser um jogador livre, após o término de seu contrato com o Real Madrid, no fim da temporada passada.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" revelou que Carvajal não retornará à LaLiga, ao menos por enquanto, ao contrário dos relatórios que falavam ontem sobre um acordo fechado com o Getafe, restando apenas a aprovação da LaLiga.

Ángel Torres, presidente do Getafe, disse ao programa "El Chiringuito": "Não há nada. Tudo desmoronou".

E acrescentou: "Nada de novo. Não há acordo, e não se pode anular aquilo que não foi acordado. Vamos tentar".

E completou suas declarações: "Todas as partes precisam dar a aprovação: a LaLiga, o jogador e o clube. Nada vai acontecer hoje".

O jornal catalão apontou que os motivos dessa situação ainda são desconhecidos, embora todos os indícios apontem para a existência de um problema relacionado às regras do fair play financeiro e, consequentemente, ele não teria o teto salarial necessário para contratar Carvajal.



