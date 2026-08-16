O jornalista Ahmed Shobeir revelou novos desdobramentos na crise do brasileiro Juan Bezerra com o Zamalek, diante da continuidade da ausência do jogador nos treinos da equipe em preparação para a nova temporada.

O jogador brasileiro mantém seu desejo de deixar o clube, apesar de seu contrato com o Zamalek estar em vigor, depois de ter recebido propostas durante a atual janela de transferências.

Shobeir afirmou, durante seu programa matinal na rádio "On Sport FM", que o Zamalek conseguiu finalmente abrir canais de comunicação com Bezerra, depois de o capitão da equipe, Omar Gaber, ter tomado a iniciativa de conversar com o jogador, antes de a diretoria do clube entrar em contato com seu pai, de acordo com o que noticiou o jornal egípcio Al-Watan.

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Ele esclareceu que a posição jurídica do Zamalek parece forte, apontando que o clube pediu ao jogador que retornasse ao Cairo e se integrasse aos treinos da equipe até janeiro próximo, quando a situação será reavaliada e os novos acontecimentos serão analisados.

Shobeir acrescentou que o Zamalek está atraindo Bezerra para convencê-lo a retornar, apontando que "as informações disponíveis indicam a concordância de Bezerra em retornar ao Cairo", ressaltando que "a prioridade da diretoria do Zamalek no momento é encerrar a crise da ausência do jogador, antes de discutir qualquer passo relacionado à melhoria de seu contrato, opção que ainda está sobre a mesa do clube".

O Zamalek havia confirmado, em comunicado oficial, sua determinação em manter Bezerra e sua recusa em discutir qualquer proposta para vendê-lo durante as transferências de verão, negando que o jogador tenha recebido uma promessa de saída. O clube exigiu seu retorno aos treinos, afirmando que lidará com a crise de acordo com o contrato e os regulamentos, mantendo todos os seus direitos.

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