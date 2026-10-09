"Esta temporada ainda foi cedo demais, mas um dia quero voltar ao Ajax"

Dusan Tadic encara com sentimentos mistos seu retorno à Johan Cruijff ArenA. O sérvio de 37 anos enfrenta o Ajax com o NEC na noite de sábado, o clube que ainda tem um lugar especial em seu coração. Em entrevista ao NU.nl, Tadic reconhece que às vezes tem dificuldade com a diferença de nível entre os dois clubes.

Para Tadic, será um encontro emocionante com o clube pelo qual atuou entre 2018 e 2023. "O Ajax sempre foi o clube dos meus sonhos. Quando criança, eu tinha uma camisa do Ajax pendurada no meu quarto. Fui capitão em um período fantástico, no qual fizemos história e conquistamos títulos. Claro que o Ajax mudou. Mas, sinceramente? Continua sendo o clube dos meus sonhos."

Embora Tadic também exerça um papel de liderança no NEC, ele percebe que as circunstâncias são consideravelmente diferentes. "Há tantas coisas para corrigir no NEC, mas isso naturalmente não é possível. Então, me concentro nas questões mais importantes. Com todo o respeito ao NEC, mas eu estava acostumado a jogar em clubes que conquistam títulos. O Ajax era e é o meu padrão", disse o sérvio.

As pesadas derrotas para o Cambuur (3 a 0) e para a Juventus (5 a 0) abalaram profundamente Tadic. "No Ajax, antes de cada jogo a pergunta era quantos gols faríamos. Foi doloroso perceber que o Cambuur poderia muito bem ter feito seis gols contra nós."

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Também no aspecto pessoal Tadic precisa se adaptar ao novo ambiente. Enquanto no Ajax ele se beneficiava da qualidade de seus companheiros de equipe, no NEC suas ideias ofensivas se concretizam com menos frequência. "Eu frequentemente faço ações preparatórias e não recebo a bola. Ou não a recebo de volta depois de alguns toques. Então, aparentemente, meu cérebro funciona rápido demais."

A situação provoca frustração com frequência no ex-capitão do Ajax. "Isso pesa para mim, estou muitas vezes em luta comigo mesmo e então minha cabeça vira uma tempestade", reconhece Tadic. Ainda assim, ele não se arrepende da ida para o NEC, também porque pode usar essas experiências em sua futura carreira como treinador.

O encontro com o Ajax ganha um significado extra por causa de sua ligação especial com os torcedores de Amsterdã. Tadic voltou a ser homenageado recentemente em coro após o duelo da Conference League entre Ajax e seu ex-clube Vojvodina. "Eu sempre tive uma conexão fantástica com a torcida, esse sentimento é muito profundo", conta.

Se Tadic marcar na noite de sábado contra seu antigo amor, ele espera sentir pouco prazer com isso. "Se eu marcar pelo NEC contra o Ajax, será o gol mais sádico da minha carreira", diz. Ele está longe de descartar um retorno a Amsterdã: "Ajax, minha ex-mulher? Não, o Ajax ainda é minha mulher. Nesta temporada ainda era cedo demais, mas um dia quero voltar ao Ajax, como treinador."