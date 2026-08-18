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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Está próxima: revelada a data do retorno de Cristiano Ronaldo aos jogos do Al-Nassr

C. Ronaldo
Al-Riyadh x Al-Nassr
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O astro português está ausente do "Mundial" desde o início da temporada

Relatos da imprensa revelaram a data de retorno do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, às partidas da equipe, após sua ausência ao longo do último período.

Ronaldo voltou aos treinos do Al-Nassr, na semana passada, após uma ausência que durou mais de um mês, desde a eliminação da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o preparador físico do Al-Nassr trabalha para deixar Ronaldo pronto para participar com a equipe nas próximas partidas, após sua ausência nos dois primeiros jogos da nova temporada.

"O Don" ficou de fora da estreia do Al-Nassr na Roshn League, na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Fateh, no último sábado, e também está fora da partida contra o Al-Diriyah, nesta terça-feira, na fase de 32 avos de final da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas.

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Ronaldo passará por treinos físicos de 90 minutos, na tarde desta terça-feira, no centro Dar Al-Nassr, na capital saudita Riade, a fim de se preparar para o retorno às partidas no próximo período.

Após o confronto com o Al-Diriyah, o Al-Alami enfrentará seu vizinho Al-Riyadh, na próxima sexta-feira, no estádio deste último, na segunda rodada da Roshn League, partida que pode marcar o retorno de Ronaldo.

O jornal esclareceu que "o Foguete da Madeira" não perdeu muito de seu preparo físico durante o período de ausência dos treinos do Al-Nassr, o que tornou mais próxima a ideia de seu retorno às partidas, diante do programa físico ao qual se submete atualmente.

Vale lembrar que Ronaldo conseguiu conduzir o Al-Nassr à conquista do título da Roshn League saudita na temporada passada, após 7 anos de jejum, enquanto sonha em levá-lo à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela primeira vez em sua história.

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