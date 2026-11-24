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A Juventus olha para o futuro e para a próxima janela de transferências, em janeiro, com um objetivo declarado: contratar um centroavante de ofício para Luciano Spalletti. Ao mesmo tempo, os números mostram que, no presente, a equipe encontrou em um dos dois centroavantes do elenco, Nick Woltemade, uma peça que se tornou indispensável para seu desempenho.

Quando o atacante alemão, que chegou por empréstimo no último dia da janela de transferências, entra em campo, o rendimento da Juventus melhora, e o time também se torna mais perigoso no ataque. Segundo o Tuttosport, o Newcastle sinalizou que aceita negociar sua contratação em definitivo por um preço reduzido ao fim da temporada.

OS NÚMEROS: Woltemade realmente se tornou uma peça a mais para esta equipe? Nas sete partidas em que o atacante nascido em 2002 começou como titular, a Juventus venceu cinco e empatou as outras duas, contra Fiorentina e Rennes. Já quando ele não começou entre os titulares, o número de vitórias caiu para apenas duas. Na mais recente delas, sua entrada no segundo tempo ajudou a garantir o resultado.

Os dados publicados pelo Tuttosport também mostram que, com ele em campo, a Juventus marca, em média, um gol a cada 38 minutos, contra um a cada 111 minutos sem ele. O time cria 1,5 grande chance por jogo, contra 0,4 sem o atacante, registra pelo menos 17,5 finalizações no alvo, contra 13, e tem média de 1,8 gol esperado, contra 1,1 sem ele.

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AJUDA AOS COMPANHEIROS: Woltemade talvez não seja o centroavante de presença física que Spalletti deseja, embora também tenha porte para isso. Mas o alemão certamente ajuda a equipe e os companheiros a jogar com menos pressão e a criar mais perigo. Ele ocupa constantemente pelo menos um dos zagueiros adversários, abrindo espaços para Kolo Muani ou os jogadores pelas pontas. Enxerga as jogadas em profundidade, faz o pivô e dá assistências. Apesar das conhecidas dificuldades no jogo aéreo, também permite que os companheiros enfrentem marcações menos exigentes nas bolas paradas.

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OS TERMOS DO ACORDO: Woltemade chegou a Turim no último instante do dia final da janela de transferências de verão, por empréstimo de 3,6 milhões de euros, com a possibilidade de mais 500 mil euros em bônus. Trata-se de uma transferência temporária, de impacto financeiro não tão alto, mas que, por enquanto, não oferece uma perspectiva de continuidade.

Este foi o comunicado divulgado em 1º de setembro: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o Newcastle United FC para adquirir, em caráter temporário até 30 de junho de 2027, os direitos às atuações esportivas do jogador Nick Woltemade mediante o pagamento de € 2,8 milhões, além de custos adicionais de € 0,8 milhão. Esse valor poderá ser acrescido, durante a vigência do contrato do jogador, em até € 0,5 milhão, caso determinados objetivos esportivos sejam alcançados".

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NEWCASTLE ACEITA NEGOCIAR COM DESCONTO: Ainda é preciso cautela, porque o Newcastle vem há algum tempo avaliando o futuro do atacante alemão, contratado do Stuttgart por cerca de 75 milhões de euros para jogar na Premier League. Isso foi no verão de 2025 e, agora, um ano e meio depois, a ideia do clube inglês é encerrar a temporada e se despedir dele em definitivo.

Por isso, segundo o Tuttosport, o Newcastle já informou à Juventus que, embora os acordos do verão não tenham previsto uma opção de compra, existe a possibilidade de negociar Woltemade desde já para mantê-lo em definitivo. Não seria exatamente o exercício de uma opção de compra, mas uma transferência com desconto, por valores bem mais acessíveis ao clube italiano.



A Juventus vai avaliar não apenas como seguirá a temporada do "Gigante de Bremen", que virou ídolo nas redes sociais e meme ao mesmo tempo, mas também como seguirá a de Spalletti. Só se o clube voltar à Champions League haverá margem para uma janela de contratações importante sem precisar vender jogadores.