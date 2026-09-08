Esta é a tabela completa de jogos do Feyenoord na Liga dos Campeões

O Feyenoord abre nesta quarta-feira a fase de liga da Champions League. O clube de Roterdã começa com um jogo fora de casa contra o FC Barcelona e fecha a fase de liga em 27 de janeiro, em De Kuip, contra o RB Leipzig.
No fim de agosto, durante o sorteio, o Feyenoord recebeu oito adversários. Inter, FC Porto, RB Leipzig e Como vão a De Kuip. Fora de casa, esperam por FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray e Viking FK em quatro duelos bastante distintos.
A tabela de jogos do Feyenoord na Champions League
Data
Adversário
Casa/fora
Início
9 de setembro
FC Barcelona
Fora
18h45
14 de outubro
Como
Casa
18h45
21 de outubro
Real Betis
Fora
21h00
3 de novembro
Inter
Casa
21h00
24 de novembro
FC Porto
Casa
21h00
8 de dezembro
Viking FK
Fora
18h45
19 de janeiro
Galatasaray
Fora
18h45
27 de janeiro
RB Leipzig
Casa
21h00
Principalmente o jogo fora de casa contra o Barcelona está entre os destaques da programação. Além disso, o Feyenoord viaja a Sevilha para o duelo com o Real Betis e a Istambul para o confronto com o Galatasaray. Em De Kuip, Inter e FC Porto são, no papel, os adversários mais chamativos.
Assim como para o PSV, os seis primeiros jogos serão disputados antes da pausa de inverno. Em janeiro, acontecem as rodadas sete e oito. Um lugar entre os oito primeiros significa classificação direta para as oitavas de final. Os times que terminarem entre o nono e o 24º lugar vão para a fase intermediária, enquanto para os que ficarem do 25º ao 36º lugar a temporada europeia estará encerrada.