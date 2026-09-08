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Bart DHanis

Traduzido por

Esta é a tabela completa de jogos do Feyenoord na Liga dos Campeões

Feyenoord
Liga dos Campeões
Inter de Milão
Viking
Galatasaray
Leipzig
Porto
Bétis
Barcelona
Como

O Feyenoord abre nesta quarta-feira a fase de liga da Champions League. O clube de Roterdã começa com um jogo fora de casa contra o FC Barcelona e fecha a fase de liga em 27 de janeiro, em De Kuip, contra o RB Leipzig.

No fim de agosto, durante o sorteio, o Feyenoord recebeu oito adversários. Inter, FC Porto, RB Leipzig e Como vão a De Kuip. Fora de casa, esperam por FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray e Viking FK em quatro duelos bastante distintos.

A tabela de jogos do Feyenoord na Champions League

Data

Adversário

Casa/fora

Início

9 de setembro

FC Barcelona

Fora

18h45

14 de outubro

Como

Casa

18h45

21 de outubro

Real Betis

Fora

21h00

3 de novembro

Inter

Casa

21h00

24 de novembro

FC Porto

Casa

21h00

8 de dezembro

Viking FK

Fora

18h45

19 de janeiro

Galatasaray

Fora

18h45

27 de janeiro

RB Leipzig

Casa

21h00

Principalmente o jogo fora de casa contra o Barcelona está entre os destaques da programação. Além disso, o Feyenoord viaja a Sevilha para o duelo com o Real Betis e a Istambul para o confronto com o Galatasaray. Em De Kuip, Inter e FC Porto são, no papel, os adversários mais chamativos.

Assim como para o PSV, os seis primeiros jogos serão disputados antes da pausa de inverno. Em janeiro, acontecem as rodadas sete e oito. Um lugar entre os oito primeiros significa classificação direta para as oitavas de final. Os times que terminarem entre o nono e o 24º lugar vão para a fase intermediária, enquanto para os que ficarem do 25º ao 36º lugar a temporada europeia estará encerrada.

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