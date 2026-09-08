Esta é a tabela completa de jogos do Feyenoord na Liga dos Campeões

O Feyenoord abre nesta quarta-feira a fase de liga da Champions League. O clube de Roterdã começa com um jogo fora de casa contra o FC Barcelona e fecha a fase de liga em 27 de janeiro, em De Kuip, contra o RB Leipzig.

No fim de agosto, durante o sorteio, o Feyenoord recebeu oito adversários. Inter, FC Porto, RB Leipzig e Como vão a De Kuip. Fora de casa, esperam por FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray e Viking FK em quatro duelos bastante distintos.

A tabela de jogos do Feyenoord na Champions League

Data Adversário Casa/fora Início 9 de setembro FC Barcelona Fora 18h45 14 de outubro Como Casa 18h45 21 de outubro Real Betis Fora 21h00 3 de novembro Inter Casa 21h00 24 de novembro FC Porto Casa 21h00 8 de dezembro Viking FK Fora 18h45 19 de janeiro Galatasaray Fora 18h45 27 de janeiro RB Leipzig Casa 21h00

Principalmente o jogo fora de casa contra o Barcelona está entre os destaques da programação. Além disso, o Feyenoord viaja a Sevilha para o duelo com o Real Betis e a Istambul para o confronto com o Galatasaray. Em De Kuip, Inter e FC Porto são, no papel, os adversários mais chamativos.

Assim como para o PSV, os seis primeiros jogos serão disputados antes da pausa de inverno. Em janeiro, acontecem as rodadas sete e oito. Um lugar entre os oito primeiros significa classificação direta para as oitavas de final. Os times que terminarem entre o nono e o 24º lugar vão para a fase intermediária, enquanto para os que ficarem do 25º ao 36º lugar a temporada europeia estará encerrada.