Está decidido... O Paris vai pagar a cláusula de rescisão para contratar o astro da França

O Paris Saint-Germain conseguiu fechar contrato com um dos astros da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026.

Lucas Dean é o lateral-esquerdo titular da seleção francesa na maioria das partidas da Copa do Mundo, superando Theo Hernández, estrela do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede “X”: “Lucas Dine se transferirá para o Paris Saint-Germain... Está tudo acertado! Foi alcançado um acordo verbal com o lateral-esquerdo francês”.

Romano acrescentou: “O Paris Saint-Germain informou ao Aston Villa que pagará a cláusula de rescisão do contrato de Deyn, que é inferior a 10 milhões de euros, após a Copa do Mundo”.

E o especialista em mercado de transferências concluiu: “Dean concordou em atuar como reserva de Nuno Mendes no Paris Saint-Germain”.



