Está decidido: Anthony Correia deixa o Telstar e assina contrato de três temporadas

Anthony Correia assumirá definitivamente o cargo de técnico principal do FC Utrecht, conforme anunciaram o FC Utrecht e o Telstar na tarde desta segunda-feira através de seus próprios canais.

A transferência de Correia para a cidade de Utrecht já estava no ar há algum tempo, já que o jornal De Telegraaf divulgou no sábado o valor exato que o Utrecht pagaria pelo treinador.

O jornal informou que a transação envolve 700 mil euros. Um valor recorde para o Telstar, já que o recorde anterior era de 375 mil euros por uma venda dos Witte Leeuwen.

Correia leva seus assistentes Gertjan Tamerus e Robbert Michielsen para Utrecht, segundo o artigo. O treinador assinou contrato de três anos.



