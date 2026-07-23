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Está assinado... Chelsea fecha contrato com jogador da seleção da Argentina

Mercado da bola
Premier League
Campeonato Francês
Chelsea
Strasbourg
V. Barco
Argentina
England
França
Argentina

O anúncio será feito em breve

O Chelsea garantiu a contratação do jogador da seleção argentina durante o atual mercado de verão e está perto de anunciá-la oficialmente.

A Copa do Mundo de 2026 terminou com a vitória da Espanha sobre a Argentina, por um golo sem resposta, com a "La Roja" a conquistar a segunda estrela da sua história.

Valentín Barco, que foi convocado para a lista da seleção argentina, teve poucas oportunidades de participar durante o torneio.

O jogador polivalente do Estrasburgo, capaz de atuar no meio-campo e como lateral-esquerdo, foi suplente e teve de esperar no banco. Jogou apenas 19 minutos frente à Jordânia (3-1) na terceira partida da fase de grupos.

 O jogador de 21 anos, que fez uma temporada destacada com o Estrasburgo (3 golos e 9 assistências em 43 jogos), não regressará ao campeonato francês.

O site "Foot Mercato" afirmou que o clube inglês, pertencente ao grupo BlueCo, proprietário do Estrasburgo, contratou um quinto jogador do clube francês, isto depois dos empréstimos de Mike Penders, Aaron Anselmino e Djordje Datro Fofana, além do avançado Emanuel Emegha.

Fabrizio Romano, especialista em transferências, confirmou na sua conta no "X" que o negócio já está fechado, acrescentando que o anúncio será feito em breve.

Na verdade, o jornalista italiano esclareceu que todos os documentos já foram assinados para a transferência de Valentín Barco para o Chelsea, isto após um acordo verbal alcançado em maio passado.

Desta forma, Xabi Alonso poderá contar com mais um novo reforço na nova temporada.



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