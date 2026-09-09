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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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"Esse trio é egoísta": ex-astro do Barcelona abre fogo contra o Real Madrid

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Barcelona
S. Umtiti
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
Espanha
Itália
França
England
Brasil

O Real Madrid venceu com dificuldade seu visitante italiano

Samuel Umtiti, ex-astro do Barcelona, criticou o Real Madrid após sua partida contra a Inter de Milão, ontem, terça-feira.

O Real Madrid venceu seu convidado, a Inter de Milão, pelo placar de 2 a 1 no confronto que reuniu as duas equipes ontem no estádio Santiago Bernabéu, na estreia de ambos na Liga dos Campeões da Europa.

Umtiti afirmou no programa "After Foot RMC": "O Real Madrid vai sofrer neste ano. Há muitos pontos fracos nesse time. Às vezes, existem grandes brechas no meio-campo; a defesa é quase impossível".

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E prosseguiu: "Hoje à noite, tiveram sorte. Não vejo um time coeso; não há absolutamente nada. Mbappé, Vinícius e Bellingham são capazes de se ajudarem muito".

O ex-jogador do Barcelona concluiu: "Eles podem ser espetaculares. Mas há muito egoísmo entre eles. E, se isso não for abandonado, nunca vai dar certo. Se eu fosse o treinador, chamaria os três e teríamos uma conversa".


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