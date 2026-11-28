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Rio Ferdinand, ex-zagueiro do Manchester United, apontou um nome que "deve ganhar uma vaga entre os titulares no próximo jogo do time, contra o Newcastle United", depois da derrota por 4 a 0 para o Brentford em Old Trafford, no sábado, pela 12ª rodada da Premier League.

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O United sofreu a segunda derrota seguida no Campeonato Inglês pelo mesmo placar, no primeiro jogo em casa sob o comando do novo técnico, Mauricio Pochettino, e chegou a dez partidas sem vencer na competição.

Os donos da casa começaram a partida com intensidade, mas Callum Wilson marcou duas vezes no primeiro tempo. Kristoffer Ajer fez o terceiro nos minutos finais, e Kevin Schade fechou a goleada nos acréscimos, com um toque por cima do goleiro Senne Lammens.

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A derrota manteve o Manchester United em 19º lugar (penúltimo), com a possibilidade de cair para a lanterna ao fim da rodada caso o Crystal Palace vença o Hull City no domingo. Com pouco tempo até o duelo contra o Newcastle no St James' Park, no meio da semana, Ferdinand pediu a Pochettino que escale Shea Blacey como titular, depois de o jovem jogador chamar a atenção ao entrar nos minutos finais contra o Brentford.

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"Acho que ninguém saiu desse jogo com nada de positivo, exceto, provavelmente, Shea Lacey. Lacey tem que começar jogando agora. Ele é o único que não acumulou as cicatrizes dessas experiências com o time", disse Ferdinand em seu canal no YouTube.

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Ele acrescentou que Lacey "não tem um histórico com o time em que tenha sido atropelado por todo tipo de adversário na liga. Quando entrou em campo, parecia dizer: estou livre, me deem a bola, quero mostrar o que tenho. Ele tem que começar jogando", segundo o site Metro.

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O ex-zagueiro do United explicou que os demais jogadores foram afetados pela sequência de resultados negativos, afirmando que o time carrega feridas profundas, enquanto Lacey ainda está distante dessas experiências, o que, na visão dele, faz do jovem uma opção adequada para dar um novo impulso à equipe.

Ferdinand não limitou as críticas à parte física. Ele também falou da queda de confiança e da falta de soluções com a bola, ressaltando que os jogadores do United não parecem capazes de lidar com as oscilações das partidas e que o time carece de ideias quando tem a posse.

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"Quando estamos com a bola, parece que não há espaços para jogar. Fica difícil furar o adversário, e quando o outro time recupera a bola perto da nossa área, os jogadores deles estão adiantados para nos pressionar e não encontramos espaços para passar", afirmou.

Por outro lado, ele apontou que os adversários encontram o caminho até a defesa do United com mais facilidade quando recuperam a bola perto do próprio campo, acrescentando que o time não consegue jogar com velocidade e intensidade por tempo suficiente e que lhe faltam as características físicas exigidas nas diferentes posições.

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