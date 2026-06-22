O Feyenoord não dispensou Crysencio Summerville por causa do incidente no vestiário com Mats Knoester. Essa é uma notícia falsa que, agora que o ponta está se destacando na Copa do Mundo, está circulando em muitos lugares.

Summerville, hoje com 24 anos, faz parte da safra de 2001 do Feyenoord, que teve um sucesso acima da média.

Em 2018, Summerville, então considerado uma promessa do Feyenoord, ganhou destaque negativo na mídia por ter chamado seu irmão para resolver uma briga com o companheiro de equipe Knoester.

O Feyenoord o puniu severamente por esse incidente: Summerville recebeu a multa máxima prevista em seu contrato, foi suspenso até o início de 2019 e, em seguida, o clube de Roterdã o emprestou ao FC Dordrecht.

Depois que Summerville deu os primeiros sinais de seu talento em Dordrecht, o Feyenoord optou novamente por emprestá-lo, desta vez ao ADO Den Haag.

No entanto, o Feyenoord nunca decidiu vender Summerville por causa do incidente em Varkenoord. Mais ainda: em 2020, o jogador de Roterdã teve mais uma chance na pré-temporada do time principal.

Quando, durante essa preparação, ficou claro que Dick Advocaat dava preferência a Luciano Narsingh, Summerville perdeu a paciência. Ele decidiu não renovar seu contrato e aceitou uma oferta do Leeds United. O Feyenoord acabou recebendo apenas 1 milhão de euros e uma porcentagem sobre a revenda desse grande talento, que na Inglaterra, pelo West Ham United, se tornou jogador da seleção nacional.