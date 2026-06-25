Essa regra pode ser decisiva em caso de empate entre a seleção holandesa e o Japão

A seleção holandesa, assim como o Japão, soma quatro pontos após duas partidas no Grupo F. É bem possível que ambos os países terminem a fase de grupos com o mesmo número de pontos. A FIFA estabeleceu alguns critérios para distinguir os países que avançam para a fase eliminatória, caso seja necessário.

A Holanda e o Japão têm um saldo de gols de +4, embora a seleção holandesa tenha marcado um gol a mais (sete contra seis). Pode acontecer de ambas as seleções terminarem exatamente empatadas, caso, por exemplo, a equipe do técnico Ronald Koeman vença a Tunísia por 0 a 1 e o Japão vença a Suécia por 2 a 1.

Nesse caso, a seleção holandesa e o Japão terminariam empatados em pontos, confronto direto, saldo de gols e gols marcados. Para definir o primeiro e o segundo lugares do Grupo F, a FIFA criou um critério de desempate.

A classificação de Fair Play entrará então em vigor. Isso não é favorável para a Seleção Holandesa, que já recebeu três cartões amarelos. O Japão, até o momento, ainda não recebeu nenhum cartão amarelo ou vermelho da arbitragem na Copa do Mundo. Um cartão amarelo equivale a um ponto negativo; dois cartões amarelos, resultando em cartão vermelho, equivalem a três pontos negativos. Um cartão vermelho direto equivale a quatro pontos negativos, e um cartão vermelho direto após um cartão amarelo equivale a cinco pontos negativos.

Caso o número de cartões também não seja decisivo, será levado em conta o ranking da FIFA. A Holanda ocupa atualmente a oitava posição, com o Japão logo atrás, na décima oitava.

Os critérios que a FIFA aplica nesta Copa do Mundo:

Número de pontos

Resultado entre as equipes

Diferença de gols nas três partidas da fase de grupos

Número de gols marcados em todas as partidas da fase de grupos

Classificação de Fair Play

Ranking da FIFA