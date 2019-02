"Essa é a última chance de Bale", diz ídolo do Real Madrid

Galês pode jogar o clássico contra o Barcelona pela Copa do Rei, e Mijatovic aponta que essa pode ser a última tentativa de redenção de Bale

Gareth Bale pode ter suas últimas chances como grande estrela do Real Madrid, de acordo com Predrag Mijatović, ex-atacante do time madridista. Assim como grande parte da torcida dos merengues, o ex-jogador não vê o galês como a melhor opção para a equipe agora, de acordo com o Mundo Deportivo.

"Se Bale jogar será a última oportunidade que terá. Estamos todos chateados com seus jogos", disse Mijatović, que também comentou que Vinícius Júnior "encanta e joga melhor no Bernabéu".

O sorteio da Copa do Rei colocou Barcelona e Real Madrid frente a frente para duelar na semifinal, em jogos de ida e volta. A primeira partida acontece nessa quarta-feira (06), às 18h (de Brasília), no Camp Nou. A volta acontece daqui três semanas, no dia 27, no Santiago Bernabéu.

O atacante montenegrino atuou no Real Madrid entre 1996 e 1999. Nesse período, fez 118 jogos, anotou 36 gols e deu sete assistências. Por lá ele conquistou uma Champions League, uma La Liga e uma Copa Intercontinental.

Mijatovic nos tempos de Real Madrid (Foto: Getty Images)

Ele avalia que mesmo com a má fase de Marcelo, a experiência do jogador brasileiro pode ajudar nesses confrontos decisivos contra os arquirrivais.

"Reguilón tem se aproveitado da má forma de Marcelo. Jogando no Camp Nou, a experiência de Marcelo é uma boa oportunidade, caso ele jogue", falou Predrag.