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O ex-meio-campista da Holanda Ruud Gullit se recusou a tomar partido no antigo debate entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e classificou a comparação como ridícula. O vencedor da Bola de Ouro de 1987 afirmou que estava simplesmente feliz por ter visto os dois astros competirem, antes de levar a conversa para a lenda argentina Diego Maradona.

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Ídolo holandês rejeita pergunta sobre rivalidade

Gullit contestou a pergunta sobre quem estaria acima, Messi ou Ronaldo, durante uma participação no Sports Uncensored. O apresentador Simon Jordan encerrou a entrevista insistindo para que o ex-jogador do Milan apontasse o melhor dos dois. Ao ser lembrado de que a votação da Bola de Ouro exige a escolha de um vencedor, o holandês se recusou a escolher qualquer um deles e citou um antigo rival.

Gullit dá resposta direta no estúdio

Poucos ex-jogadores escapam de perguntas sobre a dupla, e Gullit reagiu imediatamente quando Jordan levantou o assunto no programa: "Qual é. Não, essa é a pergunta mais ridícula que se pode fazer. Vi esses dois competirem entre si por muito, muito tempo."

Preferindo apreciar a rivalidade a classificá-los, ele explicou: "Estou feliz por ter visto isso. Os dois."

Quando Jordan observou que o próprio Gullit já havia sido eleito o melhor, ele respondeu: "Naquele momento, se você me perguntasse quem era o melhor jogador quando ganhei o prêmio, eu teria dito Diego Maradona." O apresentador riu e admitiu que o argumento era razoável, embora não fosse a resposta que queria.

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Maradona continua sendo sua maior referência

A menção a Maradona não foi um improviso de Gullit, que enfrentou o principal jogador do Napoli várias vezes pelo Milan. Durante uma homenagem na cerimônia do The Best em dezembro de 2020, pouco depois da morte de Maradona, ele relembrou: "Lembro-me da primeira vez em que o enfrentei. [Roberto] Donadoni e [Carlo] Ancelotti tentavam tirar a bola dele e não conseguiam. Ele era incrivelmente forte e tecnicamente brilhante. Também era um líder, sempre conversando com os companheiros de equipe para que dessem mais de si."

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Ao observar como os adversários recorriam à força física contra ele, Gullit disse: "Tentavam tirá-lo do jogo com pontapés e conseguiram uma vez, quando Goikoetxea o lesionou."

Ele acrescentou: "Não conseguiam pará-lo. Imagine se ele tivesse a proteção de hoje, o vídeo, as câmeras e tudo mais. Eu o enfrentei e posso dizer que ele é o melhor da história."

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Debate sobre o maior jogador continua

As comparações entre Messi e Ronaldo não dão sinais de diminuir entre torcedores e ex-jogadores à medida que as carreiras dos dois se aproximam do fim. Para Gullit, porém, o parâmetro para definir o maior jogador do futebol foi estabelecido décadas atrás pelo adversário que enfrentou em campo na Serie A. Até que alguém supere essa lembrança, é pouco provável que o holandês mude de opinião.