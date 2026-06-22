"Essa é a minha previsão: o Marrocos vai vencer a seleção holandesa"

Younes Taha está impressionado com as duas primeiras partidas do Marrocos na Copa do Mundo. O atacante do FC Twente espera, portanto, uma vitória sobre a seleção holandesa, caso haja um confronto entre os dois países nas oitavas de final.

Em entrevista à ESPN, Taha expressa sua admiração por Ismael Saibari, que marcou gols lindos tanto contra o Brasil quanto contra a Escócia. “Eles estão indo muito bem. O Saibari também. Acho que, se ele tivesse esperado um pouco mais, teria ficado bem mais caro do que 50 milhões.”

O atacante do Twente se refere, assim, à iminente transferência do meia do PSV para o Bayern de Munique. O campeão alemão pretende pagar 50 milhões de euros pelo jogador da seleção marroquina, que se tornará, de uma só vez, a transferência mais cara do clube de Eindhoven.

Se a seleção holandesa vencer o grupo, enfrentará o segundo colocado do grupo C, que atualmente é o Marrocos. Nesse caso, Taha vê os Leões do Atlas como favoritos para uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

“Acho que será uma partida difícil, mas o Marrocos vai levar a melhor. Essa é a minha previsão. O Marrocos vai vencer”, diz Taha, otimista quanto a uma longa permanência do semifinalista de 2022 nesta fase final.

Caso a Holanda realmente vença o Grupo F e enfrente o Marrocos, a partida nas oitavas de final será na terça-feira, 30 de junho, às 03h00. Se ficar em segundo lugar, a partida será em 29 de junho, com o pontapé inicial às 19h00. Se ficar em terceiro lugar, ainda há vários cenários possíveis em termos de data.

Caso termine em segundo lugar, a seleção enfrentará o vencedor desse grupo, atualmente liderado pelo Brasil. Se ficar em terceiro lugar, a Seleção Holandesa dependerá dos resultados dos outros grupos, já que os oito melhores terceiros também avançam.