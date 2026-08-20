Suheila El Taheri, agente de jogadores de origem marroquina, pediu o fim dos rumores que alegam que seu marido, o lendário jogador de futebol brasileiro Roberto Carlos, teria se convertido ao Islã.

El Taheri negou categoricamente a veracidade das notícias que circulam pelas redes sociais sobre a mudança de religião de Carlos, afirmando que toda a história não tem qualquer relação com a verdade.

El Taheri destacou a necessidade de lidar com cautela com as notícias relacionadas a crenças religiosas e de não divulgar informações não confiáveis que afetem a vida das pessoas e sua privacidade.

Rumores turcos

As declarações da empresária de origem marroquina vêm em resposta a notícias publicadas por jornais turcos sobre a conversão de Roberto Carlos ao Islã após o casamento dos dois.

A versão que circulou alegava que Carlos, de 53 anos, teria se convertido ao Islã há cerca de 4 semanas, após pronunciar a Shahada durante um encontro com o xeique Jihad Hamada, uma das figuras conhecidas na comunidade islâmica no Brasil.

A disseminação dessas alegações foi ampliada por uma publicação do deputado do Partido da Justiça e Desenvolvimento turco, Ali Sahin, que falou sobre um encontro que teve com vários representantes da comunidade islâmica no Brasil.

Sahin disse, por meio de sua conta na plataforma "X", que se encontrou com o xeique Jihad Hamada, residente na cidade de São Paulo, durante uma visita à União Beneficente Brasileira dos Jovens Muçulmanos, apontando que Hamada está classificado na lista das 500 personalidades mais influentes do mundo islâmico.

O deputado turco acrescentou que o xeique Hamada o informou que Roberto Carlos, a quem descreveu como uma das lendas do futebol brasileiro e mundial e que já vestiu a camisa do Fenerbahçe, estava em contato com ele há muito tempo, antes de visitá-lo há 4 semanas, pronunciar a Shahada e escolher o Islã.

Roberto Carlos responde

Poucas horas se passaram até que o ex-astro brasileiro respondesse dizendo que as notícias que circulavam sobre sua conversão ao Islã eram "falsas".

A lenda do Real Madrid disse, em declarações ao jornal saudita "Okaz", ontem, quarta-feira: "Tenho o máximo respeito pelo Islã, e é maravilhoso ver minha esposa rezando, mas os rumores que circulam sobre a minha conversão ao Islã são falsos".

Sobre a cerimônia de seu casamento, que ampliou as especulações sobre sua conversão ao Islã, acrescentou: "A celebração foi realizada em mais de um formato; fizemos questão de realizar cerimônias que se adequassem às crenças dos membros da família, por serem católicos, além de outras cerimônias que se adequassem à minha esposa e a seus amigos muçulmanos".

Suheila El Taheri: parem os rumores

Por sua vez, Suheila El Taheri, esposa de Carlos, disse em entrevista à rede marroquina "Hesport": "Quero afirmar de forma clara e direta que meu marido não se converteu ao Islã, e o que foi divulgado a esse respeito nas redes sociais é falso".

E acrescentou: "Acredito que as questões religiosas são delicadas, e por isso é essencial não divulgar informações sem confirmá-las, e respeitar as convicções e a privacidade de cada pessoa".

El Taheri também negou que Roberto Carlos tivesse anunciado anteriormente sua conversão ao Islã, esclarecendo: "Não, porque isso simplesmente não aconteceu. Roberto Carlos não fez nenhum anúncio oficial a esse respeito, e não existe nenhum fato confiável que comprove o que foi divulgado".

E continuou: "Por isso, é melhor pôr fim a essas notícias e não tratá-las como se fossem verdade".

A verdade sobre a história do xeique e a visita ao hospital

El Taheri também negou a versão que se espalhou sobre Roberto Carlos ter sofrido um acidente e sobre a visita de um xeique chamado Jihad Hamada a ele no hospital, afirmando que essa história também é falsa.

E disse: "Essa história também é falsa. Nenhum xeique ou pregador chamado Jihad veio visitá-lo ou recitar o Alcorão para ele, e não conhecemos essa pessoa nesse contexto".

E completou: "Não sei como essa versão surgiu, mas é lamentável que uma história com esses detalhes se espalhe sem qualquer fundamento".

Roberto Carlos falou sobre o Islã e o Alcorão?

Quanto ao fato de Roberto Carlos ter ou não falado com ela sobre o Islã ou o Alcorão, El Taheri preferiu não revelar detalhes das conversas particulares, mas destacou que falar sobre uma religião ou cultura diferente não significa necessariamente adotá-la.

E disse: "Respeitar culturas e religiões diferentes é algo natural, especialmente quando pessoas de origens diferentes se encontram. Mas não quero revelar conversas particulares".

E acrescentou: "Só posso afirmar que qualquer conversa ou debate sobre o Islã ou o Alcorão não significa que uma pessoa tenha se convertido a outra religião".

El Taheri revela a natureza de sua relação com Roberto Carlos

El Taheri também falou sobre como conheceu Roberto Carlos, esclarecendo que o encontro dos dois aconteceu por meio do mundo do futebol, mas preferiu guardar para si os detalhes do primeiro encontro.

E disse: "Conheci Roberto Carlos por meio do mundo do futebol. Prefiro guardar para mim os detalhes do primeiro encontro, porque acredito que há aspectos na vida de uma pessoa que devem permanecer privados".

E esclareceu que o conhecimento entre eles surgiu no âmbito da área em que trabalha, apontando que aprecia sua personalidade e sua grande experiência no futebol.

Sobre a natureza atual da relação dos dois, El Taheri afirmou que a privacidade continua sendo uma prioridade para ela, dizendo: "Prefiro manter os detalhes da nossa relação longe da mídia. Para mim, a privacidade é algo muito importante, especialmente quando se trata de pessoas conhecidas no nível internacional".

E concluiu: "O que posso dizer é que existe um respeito mútuo, e que aprecio sua experiência e sua trajetória, mas não quero que a nossa vida particular se transforme em matéria para especulações ou notícias imprecisas".

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