ESPN revela o preço exato pedido pelo Feyenoord por Givairo Read

O Feyenoord mira um valor fixo de 33 milhões de euros por Givairo Read, informa a ESPN. O diretor técnico Devy Rigaux não está disposto a ceder e, por isso, já viu vários clubes interessados desistirem.

Segundo o jornalista Daniël Man, o Feyenoord sente pouca necessidade de vender Read neste verão. Por esse motivo, Nottingham Forest e Roma desistiram.

“O Feyenoord está realmente irredutível. Eles rejeitaram um pacote total de 29 milhões de euros por Read, composto por 25 milhões fixos e 4 milhões em bônus”, disse Man no podcast Tekengeld.

Read gostaria muito de dar o passo para a Roma, mas o clube de Roterdã mira um valor mais alto. “O Feyenoord quer um valor fixo de 33 milhões de euros. Ainda há uma abertura? Agora parece mesmo que o negócio não vai mais acontecer. Rigaux está firme e quer no mínimo 33 milhões de euros. Na verdade, até parece que ele não quer vender de jeito nenhum. Read é visto como um jogador importante.”

No Feyenoord, Read ainda tem contrato até meados de 2029, o que faz o clube não esperar que o lateral de 20 anos perca valor rapidamente.

De toda forma, Read não é um jogador que vai se rebelar. “Conversamos com fontes próximas ao jogador. Não, Givairo é um gentleman.”

“Ele ama o Feyenoord e certamente não vai bater de frente. Esperamos que ele jogue no domingo contra o Sparta”, conclui Man.