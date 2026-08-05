O Ajax tem a opção de contratar Jofre Torrents em definitivo junto ao Barcelona após esta temporada. A informação é da ESPN. Mais cedo nesta quarta-feira, o Mundo Deportivo já havia anunciado que o clube de Amsterdã vai contratar o lateral-esquerdo de 19 anos por empréstimo para a próxima temporada.

Em princípio, Caio Henrique será o lateral-esquerdo titular na próxima temporada, com Owen Wijndal como opção logo atrás. No entanto, este último ainda pode sair, o que abriria espaço para Torrents ser o reserva de Henrique.

Se Wijndal ficar, Torrents parece ter de voltar seu foco principalmente para o Jong Ajax. A chegada de Torrents ao Ajax, aliás, ainda não é oficial, mas isso parece ser apenas uma questão de tempo.

Há três dias, já havia ficado claro que Ajax e Barcelona estavam próximos de um acordo. O clube de Amsterdã já monitorava Torrents havia mais tempo: o Mundo Deportivo noticiou pela primeira vez o interesse em 22 de junho. Desde o início, o Barcelona via com bons olhos um período de empréstimo, porque o clube enxerga muito potencial no jovem internacional e quer que ele ganhe experiência em outro lugar.

Torrents é muito bem avaliado dentro do Barcelona e voltou a receber muita confiança de Hansi Flick durante a pré-temporada. Na semana passada, o defensor ainda começou como lateral-esquerdo no amistoso contra o Birmingham. Por causa da concorrência na Catalunha, porém, parece haver pouca perspectiva de minutos regulares no time principal na próxima temporada.

Com Alejandro Balde e Gerard Martín, Flick já conta com várias opções pelo lado esquerdo da defesa, enquanto o Barcelona também trabalha na chegada de João Cancelo. Ao mesmo tempo, o Barça Atlètic já não é mais o palco desejado para o desenvolvimento de Torrents. Por isso, uma temporada no Ajax é vista pelo Barcelona como um próximo passo adequado.

O espanhol de 19 anos fez sua estreia oficial pelo Barcelona na temporada passada e acabou entrando em campo quatro vezes pela equipe principal. Flick tem muita confiança em Torrents e quer seguir acompanhando de perto seu desenvolvimento. Isso também explica por que o Barcelona não quer se desfazer dele em definitivo.

Torrents passou por praticamente toda a base do Barcelona. Ele chegou em 2017, vindo do Reus Deportiu, e renovou seu contrato no ano passado até meados de 2028. Na ocasião, os catalães o descreveram como um lateral-esquerdo fisicamente forte, capaz de contribuir tanto defensivamente quanto no ataque.