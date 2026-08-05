Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080386518.jpgMN Press Photo
Sam Vreeswijk

Traduzido por

ESPN: Ajax garante opção de compra no contrato de jogador emprestado

Mercado da bola
Ajax
Barcelona
J. Torrents

O Ajax tem a opção de contratar Jofre Torrents em definitivo junto ao Barcelona após esta temporada. A informação é da ESPN. Mais cedo nesta quarta-feira, o Mundo Deportivo já havia anunciado que o clube de Amsterdã vai contratar o lateral-esquerdo de 19 anos por empréstimo para a próxima temporada.

Em princípio, Caio Henrique será o lateral-esquerdo titular na próxima temporada, com Owen Wijndal como opção logo atrás. No entanto, este último ainda pode sair, o que abriria espaço para Torrents ser o reserva de Henrique.

Se Wijndal ficar, Torrents parece ter de voltar seu foco principalmente para o Jong Ajax. A chegada de Torrents ao Ajax, aliás, ainda não é oficial, mas isso parece ser apenas uma questão de tempo.

Há três dias, já havia ficado claro que Ajax e Barcelona estavam próximos de um acordo. O clube de Amsterdã já monitorava Torrents havia mais tempo: o Mundo Deportivo noticiou pela primeira vez o interesse em 22 de junho. Desde o início, o Barcelona via com bons olhos um período de empréstimo, porque o clube enxerga muito potencial no jovem internacional e quer que ele ganhe experiência em outro lugar.

Torrents é muito bem avaliado dentro do Barcelona e voltou a receber muita confiança de Hansi Flick durante a pré-temporada. Na semana passada, o defensor ainda começou como lateral-esquerdo no amistoso contra o Birmingham. Por causa da concorrência na Catalunha, porém, parece haver pouca perspectiva de minutos regulares no time principal na próxima temporada.

Liga da Conferência
Ajax crest
Ajax
AJX
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE
Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL

Com Alejandro Balde e Gerard Martín, Flick já conta com várias opções pelo lado esquerdo da defesa, enquanto o Barcelona também trabalha na chegada de João Cancelo. Ao mesmo tempo, o Barça Atlètic já não é mais o palco desejado para o desenvolvimento de Torrents. Por isso, uma temporada no Ajax é vista pelo Barcelona como um próximo passo adequado.

O espanhol de 19 anos fez sua estreia oficial pelo Barcelona na temporada passada e acabou entrando em campo quatro vezes pela equipe principal. Flick tem muita confiança em Torrents e quer seguir acompanhando de perto seu desenvolvimento. Isso também explica por que o Barcelona não quer se desfazer dele em definitivo.

Torrents passou por praticamente toda a base do Barcelona. Ele chegou em 2017, vindo do Reus Deportiu, e renovou seu contrato no ano passado até meados de 2028. Na ocasião, os catalães o descreveram como um lateral-esquerdo fisicamente forte, capaz de contribuir tanto defensivamente quanto no ataque.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google