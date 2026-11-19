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Os torcedores do Manchester United tiveram um olhar incomum sobre os primeiros bastidores do trabalho do técnico argentino Mauricio Pochettino, depois que o operador de um drone conseguiu filmar trechos do seu primeiro treino com o elenco e publicou um vídeo de 12 minutos no YouTube.

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O episódio levantou questionamentos sobre a privacidade dos treinamentos e a possibilidade de vazamento de informações técnicas e táticas antes das partidas.

Pochettino chegou ao centro de treinamento de Carrington ontem, quarta-feira, 18 de novembro, para iniciar oficialmente seu trabalho como técnico do Manchester United, depois de encerrar seus compromissos com a seleção dos Estados Unidos, que comandou nas duas últimas partidas contra o Haiti, pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

O clube havia anunciado sua contratação em 13 de novembro, com a previsão de que ele assumisse o cargo a partir do dia 18 do mesmo mês.

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As imagens deram aos torcedores a oportunidade de ver parte do treino: Pochettino e os jogadores apareciam divididos em três grupos, enquanto o drone captava as cenas de ângulos e distâncias diferentes, o que permitiu uma visão clara das atividades realizadas no gramado.

Segundo o site da emissora britânica BBC, o operador do drone publicou o vídeo no YouTube e acrescentou esclarecimentos em resposta às perguntas dos seguidores sobre a legalidade da filmagem, garantindo que o espaço aéreo ao redor do centro de Carrington não tem restrições e que ele respeitou as regras que regulamentam o uso de drones no Reino Unido.

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Em um esclarecimento publicado no canal que divulgou o vídeo, o operador afirmou: "Para quem está perguntando sobre a legalidade, o espaço aéreo não é restrito, o que significa que qualquer pessoa pode sobrevoá-lo".

E acrescentou: "O drone permaneceu dentro da linha de visada direta o tempo todo e não sobrevoou ninguém, nem chegou perto de alguém, por isso o voo foi totalmente legal, de acordo com as regras da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido que regulamentam o uso de drones".

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Ele prosseguiu: "O drone tem as marcações de identificação exigidas, e eu tenho todas as licenças necessárias e seguro de responsabilidade civil".

E continuou: "Quanto ao vazamento de notícias do time ou de táticas, a filmagem foi feita meia hora depois do início do primeiro treino do técnico, e há muitos veículos de imprensa no local, então certamente estas não serão as únicas imagens do treino a serem publicadas".

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A filmagem não ficou restrita ao drone, já que o canal oficial de mídia do Manchester United também estava presente para registrar o treino, como parte do conteúdo habitual que o clube publica sobre os treinamentos e os bastidores da equipe.

As orientações da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido incluem alertas sobre o uso de drones em locais onde as pessoas têm uma expectativa razoável de privacidade, como dentro de suas casas ou jardins, e indicam que filmar nessas condições pode configurar violação das leis de proteção de dados.

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O episódio ganha importância adicional por causa do momento em que Pochettino assumiu o cargo, já que o técnico argentino não teve um longo período de preparação antes de sua primeira partida, que será contra o Liverpool, no domingo, 22 de novembro, em Anfield, pela Premier League.