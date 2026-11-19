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O sérvio Strahinja Pavlović, zagueiro do Milan, falou sobre sua experiência na Itália, relembrando diversos episódios e histórias, e começou pela relação com seu ex-treinador, o português Sérgio Conceição.

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A Gazzetta dello Sport publicou as declarações de Pavlović, dadas durante participação no podcast sérvio "SS Calcio".

"Na primeira reunião dele como técnico do Milan, ele chegou 40 minutos atrasado. Todos os jogadores e os membros da diretoria estavam esperando por ele, enquanto ele estava no escritório. Ele queria que todos entendessem quem mandava, e fez isso de propósito", disse Pavlović.

"Conceição proibiu a Nutella e, desde então, nunca mais pudemos comê-la", continuou.

"Sérgio Conceição é um bom treinador, e eu gosto muito dele, mas ele adotava métodos duros, parecidos com os de Hitler", destacou.

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"Quando viajamos para disputar uma partida, ficamos no hotel e nos dividimos em grupos. Os jogadores ficam juntos, enquanto os demais ficam do lado de fora. Além disso, o uso de joelheiras e cotoveleiras é obrigatório nos treinos. Seja com temperatura abaixo de zero ou com 35 graus, é preciso usá-las", acrescentou.

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"Três dias antes de uma partida, alguns jogadores foram a um show e ficaram lá até as 23h. Ele tinha assistentes, ou espiões, que contavam tudo o que acontecia, e fez um grande escândalo por causa disso. Chegou a decidir que, no jogo seguinte, nenhum daqueles cinco ou seis jogadores entraria em campo", prosseguiu.

Passando de um treinador para outro, Strahinja Pavlović falou sobre a relação com Massimiliano Allegri, que foi menos dura em comparação com a que teve com o técnico português.

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"Sob o comando dele, foi quando mais evoluí desde que cheguei à Itália. Como zagueiro, tenho boa velocidade, força física e capacidade de saída de bola. Também consigo avançar, arrancar e marcar gols, mas o aspecto tático sempre foi um ponto fraco meu", afirmou.

"Só aprendi o básico quando subi para o time principal do Partizan. Eu estava um pouco atrás dos jogadores italianos na compreensão da forma como eles enxergam o futebol, porque os jogadores deles começam a aprender alguns conceitos táticos desde cedo", ressaltou.

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Sobre os atacantes mais difíceis que enfrentou até agora, o zagueiro sérvio não hesitou em apontar suas escolhas: "Fisicamente, o desafio mais difícil, sem dúvida, foi contra Romelu Lukaku. E também Marcus Thuram, que é forte, rápido e sabe lidar com a bola nos pés".

"Já com Lautaro Martínez, você precisa ter muito cuidado dentro da área. Se não ficar colado nele, ele marca. Não dá para dar nenhum espaço a ele", destacou.

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Por fim, Pavlović falou sobre a relação com o companheiro de equipe Diego Moreira: "Ele é um cara incrível e muito inteligente. Sabe algumas palavras em sérvio. Conheci o pai dele durante um dos treinos, e conversamos, claro, sobre o Partizan. Foi ótimo vê-lo, porque me lembro dele da época em que jogou na Sérvia".