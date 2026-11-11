Carlos Espí, jovem atacante do Real Madrid, revelou os bastidores de sua transferência para o clube merengue, vindo do Levante, durante a última janela de transferências de verão, afirmando que a proposta do Real Madrid não lhe deixou margem para pensar, apesar de existirem outras opções de transferência para a Premier League inglesa.

O atacante espanhol, de 21 anos, falou sobre sua experiência com José Mourinho, elogiando a maneira como o treinador português lida com ele e seu interesse em desenvolver seu nível, além de revelar o conselho constante que recebe dele sobre a necessidade de ter paciência e aproveitar cada oportunidade que surge.

Espí disse, durante sua participação no programa "El Larguero", na rádio SER: "Tudo o que me aconteceu é algo inacreditável, ninguém esperava, nem mesmo minha família, e agora preciso continuar trabalhando. É difícil assimilar tudo isso porque está acontecendo muito rápido, você precisa estar preparado porque isso não vai parar".

E acrescentou, sobre sua transferência do Levante para o Real Madrid, segundo o que noticiou o jornal "Marca": "Havia opções para me transferir para a Premier League, mas quando chegou a proposta do Real Madrid, não pude recusar. Tudo aconteceu muito rápido, e tudo foi concluído em dois dias".

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O jovem atacante falou sobre sua relação com o treinador José Mourinho, dizendo: "Vou tentar aproveitar ao máximo cada minuto que o treinador me conceder. O que mais gosto em Mourinho é sua grandeza, a facilidade de comunicação com ele e o rigor de suas exigências. O interesse que ele tem por mim e o fato de me dizer o que é bom e o que é ruim são extremamente importantes para mim".

E prosseguiu: "Mourinho me diz que preciso ter paciência e aproveitar cada minuto e cada oportunidade, e isso se concretiza trabalhando todos os dias. Cada minuto que ele me concede vale seu peso em ouro".

Espí também elogiou seu companheiro de equipe francês Kylian Mbappé, afirmando que tenta aprender com ele durante os treinos diários, ao dizer: "Kylian Mbappé é um jogador incrível. Em cada sessão de treino tento aprender com ele e com seus conselhos. Ele é o melhor do mundo e, na minha opinião, merecia a Bola de Ouro".

E concluiu: "O que mais me impressiona é o quanto ele é habilidoso, sua velocidade e sua destreza no drible. É uma honra para mim treinar com ele".