Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Levi Smans espera se transferir no próximo verão para um dos três grandes tradicionais da Holanda, afirmou o meio-campista do sc Heerenveen em entrevista ao L1 Nieuws.

Smans passou por todas as categorias de base do VVV-Venlo e se transferiu para o Heerenveen no verão de 2024 por 350 mil euros.

Em sua primeira temporada no clube da Frísia, disputou 33 partidas, marcou quatro gols e deu três assistências.

Na primeira partida de sua segunda temporada no Heerenveen, contra o FC Volendam, sofreu uma grave lesão. Smans rompeu o ligamento cruzado e não voltou a jogar naquela temporada.

Publicidade Publicidade

Agora, está totalmente recuperado e desempenha um papel importante na campanha do clube, que tem sido muito boa até aqui e ocupa a sexta posição.

Após dez partidas, Smans soma um gol e nada menos que cinco assistências. Ele se destacou especialmente no jogo contra o Feyenoord.

O jogador de Limburgo quer dar um passo adiante após esta temporada, revelou à emissora regional L1. "As coisas têm ido bem nas últimas semanas. Sou importante para o clube."

Publicidade

"Os números também são bons", continuou. "Eu diria que já estou acima do meu nível. Espero dar um belo passo rumo aos três grandes da Holanda."

"Seria muito bom, porque assim você também pode disputar competições europeias, mas jogar no exterior também me parece maravilhoso", concluiu.