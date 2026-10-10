O especialista em arbitragem egípcio Samir Mahmoud Othman encerrou a polêmica sobre a atuação do árbitro saudita Khaled Al-Turais durante o clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad, que terminou com a vitória do Al-Hilal por 3 a 2, na noite de sábado, pela oitava rodada da Liga Roshn de Profissionais, em um confronto que teve grande emoção dentro de campo, estendendo-se a uma discussão entre jogadores do Al-Ittihad e o árbitro após o apito final.

As declarações do especialista egípcio vieram em meio a um clima de revolta dentro do elenco do Al-Ittihad, depois que vários jogadores da equipe contestaram as decisões de Al-Turais, especialmente nos minutos finais da partida, que presenciaram protestos quanto à forma de administração dos acréscimos, antes de os acontecimentos se intensificarem após o apito final.

Em declarações pelo programa "Rotana Sport com Walid", Samir Mahmoud Othman elogiou a atuação geral do árbitro saudita, afirmando que não considerou que Al-Turais tenha estragado o confronto, mas apontou um ponto importante relacionado à gestão do tempo adicional, que, em sua opinião, merecia um tratamento diferente.

O especialista em arbitragem egípcio disse: "Al-Turais fez uma grande partida, mas deveria ter dado mais tempo de acréscimos", numa referência a que o tempo computado não foi suficiente para compensar todos os períodos de paralisação que a partida teve, o que levantou questionamentos sobre a precisão do cálculo do tempo adicional.

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Othman esclareceu que o jogo teve diversas paralisações, entre elas o tempo gasto na marcação do pênalti, além de outros acontecimentos que levaram à interrupção do jogo, considerando que o aumento dos acréscimos teria dado à partida a chance de completar seu desenrolar de maneira mais justa em termos de tempo efetivo de jogo.

Dessa forma, Samir Mahmoud Othman não responsabilizou o árbitro Khaled Al-Turais por estragar o clássico, mas elogiou sua atuação de modo geral, registrando uma observação clara sobre os acréscimos. Por outro lado, essa avaliação veio em um momento em que seguem as repercussões da partida, após a revolta dos jogadores do Al-Ittihad com o fim do jogo, em um confronto que terminou com a vitória do Al-Hilal e o reforço de sua liderança na Liga Roshn.







