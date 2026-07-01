Especialista inglês critica o árbitro: ele cometeu dois erros e nos privou de um pênalti

Um ex-árbitro da Premier League lançou um forte ataque contra o jordaniano Adham Makhadmeh, que apitou a partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo na noite desta quarta-feira.

A Inglaterra escapou da maior zebra da atual Copa do Mundo, após conquistar uma vitória emocionante sobre a República Democrática do Congo, por 2 a 1, nas oitavas de final do torneio.

A partida foi marcada por protestos da seleção inglesa contra a não concessão de um pênalti na jogada em que o goleiro Lionel Mpasi se chocou com o atacante inglês Harry Kane.

Mark Halsey, ex-árbitro inglês, afirmou que o sistema de vídeo-árbitro (VAR) cometeu um “erro evidente” ao não conceder um pênalti à Inglaterra contra a República Democrática do Congo.

O sistema de VAR revisou a jogada, mas não recomendou que Makhadme olhasse para o monitor para tomar uma decisão.

Halsey acredita que o árbitro deveria ter apontado para a marca do pênalti quando Kane caiu.

Ele disse ao jornal “The Sun”: “Bem, testemunhamos mais uma polêmica sobre um pênalti na partida da Inglaterra contra o Congo, quando Harry Kane correu em direção à bola entre a defesa e o goleiro, e o goleiro do Congo saiu correndo e agarrou Harry Kane de forma clara e evidente... Há um contato evidente”.

E continuou: “Agora, o árbitro indica constantemente para o jogo prosseguir, depois apita e dá a impressão de que Harry Kane simulou a queda... Bem, se ele simulou a queda ou encenou para enganar o árbitro, por que não advertiu Harry Kane?”.

O especialista em arbitragem acrescentou: “Para mim, agora, está totalmente claro que o goleiro do Congo segurou Harry Kane, e fiquei surpreso que o árbitro jordaniano não tenha marcado pênalti.”

Ele acrescentou: “É óbvio que o VAR revisou a jogada, e acredito que tenha sido um erro evidente. É um erro evidente que o VAR intervenha dessa maneira”.

E continuou: “Algumas pessoas dirão que sim, outras dirão que não. Talvez seja por isso que a questão se tornou pessoal, mas, para mim, foi um pênalti claro que deveria ter sido marcado a favor da Inglaterra.”