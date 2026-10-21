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Especialista em arbitragem esclarece: como o auxiliar de linha gerou confusão no lance do gol do Al Ahly?

Al Ahly x Olympic El Qanah FC
Al Ahly
Olympic El Qanah FC
Premier League
Egito

Medhat El-Hawafy, especialista em arbitragem, afirmou que o gol do Al Ahly contra o Al Qanah foi válido, destacando que o árbitro assistente cometeu um erro na condução do lance, após não se dirigir ao meio-campo depois de levantar a bandeira, o que teria confirmado a validação do gol.

El-Hawafy disse, em declarações ao programa «El Defender», apresentado pelo jornalista Dr. Ahmed El-Bakry, pelo canal Al Shams Al Zarqa, que o árbitro de bandeira deveria ter sinalizado a validade do gol e se movimentado rapidamente em direção ao meio-campo, em um sinal claro de validação da bola, ressaltando que o fato de ele não ter feito isso contribuiu para a confusão que acompanhou o lance.

O especialista em arbitragem acrescentou que os árbitros estão sob grande pressão diante dos resultados negativos obtidos pelo Al Ahly e pelo Zamalek, o que pode se refletir em suas decisões dentro de campo e levar à confusão em algumas situações de arbitragem.

Medhat El-Hawafy enfatizou que o gol foi válido do ponto de vista da arbitragem, ressaltando que deveria ter havido uma confirmação clara do árbitro de vídeo «VAR» e do árbitro principal para resolver a situação e evitar a polêmica que surgiu em torno do lance.

Vale lembrar que a partida terminou empatada pelo placar de 3 a 3.

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