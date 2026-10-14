Um especialista em arbitragem revelou sua opinião sobre alguns lances polêmicos da partida entre Roma e Real Madrid, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O primeiro deles aconteceu aos 64 minutos, quando o Real Madrid pediu pênalti após a queda do atacante brasileiro Endrick dentro da área, depois de um choque com o goleiro Gollini.

O árbitro François Letexier negou o pedido dos jogadores do Real Madrid pela marcação do pênalti.

Iturralde González, especialista em arbitragem, disse ao jornal "AS" e à rádio "Cadena SER" que a decisão foi correta.

E prosseguiu: "Endrick simulou a queda, e até merecia um cartão amarelo".

Três minutos depois, veio o lance seguinte, com um gol de Kylian Mbappé que foi anulado.

O especialista em arbitragem afirmou que a decisão também foi correta, porque ele recebeu a bola de Diomande em posição de impedimento.

E disse: "O corpo dele estava adiantado. É uma decisão difícil, o lance é impedimento".