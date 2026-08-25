Especialista em arbitragem: Cristiano merecia um pênalti, e houve erro na expulsão de Bento

O especialista em arbitragem Mohamed Kamal Richa deu sua opinião sobre os lances de arbitragem da partida entre Al-Nassr e Al-Ettifaq, disputada nesta noite, pelo Campeonato Saudita.

O Al-Nassr reverteu a desvantagem de dois gols diante do anfitrião Al-Ettifaq e conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2, depois de jogar com dez atletas desde os 12 minutos, em um confronto dramático pela terceira rodada do Campeonato Saudita.

O Al-Nassr passou por um teste duríssimo após a expulsão de seu goleiro Bento, mas reagiu no segundo tempo e alcançou uma virada histórica, escapando da armadilha causada por seu goleiro e saindo com os três pontos.

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Por sua vez, o egípcio Mohamed Kamal Richa, analista de arbitragem do jornal "Al-Riyadiyah", afirmou que houve um erro na cobrança da falta que terminou com a expulsão do brasileiro Bento Matheus, goleiro do Al-Nassr.

O árbitro Mohamed Al-Hoish marcou uma falta sobre Salem Al-Najdi, lateral-esquerdo do Al-Nassr, cobrada rapidamente por Rayan Messi, ponta do Al-Ettifaq, na direção de seu companheiro Moussa Dembélé, que superou a defesa do Al-Ettifaq e foi sozinho antes de sofrer a falta de Bento nas proximidades da grande área, levando o árbitro a expulsar o goleiro brasileiro com cartão vermelho direto aos 12 minutos.

Sobre a cobrança da falta, Richa disse: "Se Al-Hoish tivesse paralisado o jogo para mostrar o cartão amarelo a Al-Najdi, não teria sido permitido ao jogador do Al-Ettifaq reiniciar o jogo rapidamente, mas o árbitro não fez isso, então Messi ficou com o direito de cobrar a falta diretamente na direção de seu companheiro Dembélé".

E acrescentou: "O erro esteve na cobrança da falta pelo jogador do Al-Ettifaq com a bola em movimento, sendo obrigatório imobilizá-la antes do reinício, e o árbitro deveria ter percebido isso. Enquanto isso, a sala do VAR não tem competência para intervir em faltas processuais como essa, mas a decisão da expulsão está correta por Bento ter privado o jogador do Al-Ettifaq de uma oportunidade clara de gol".

Richa deteve-se sobre outro lance de arbitragem ocorrido aos 38 minutos da partida, dentro da grande área do Al-Ettifaq, apontando a intervenção de Turki Baljoosh, goleiro da equipe do leste, de forma irregular sobre o português Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr, durante a disputa de um cruzamento em uma cobrança de escanteio.

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O analista explicou o lance dizendo: "O zagueiro do Al-Ettifaq conseguiu alcançar a bola do cruzamento e a afastou de cabeça, enquanto a tentativa do goleiro falhou e ele então colidiu com Ronaldo e o derrubou, e vejo que houve negligência do goleiro, e o VAR deveria ter chamado o árbitro para marcar um pênalti".