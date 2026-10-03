O especialista em arbitragem e ex-árbitro internacional egípcio, Reda El Beltagy, comentou o lance em que os jogadores da seleção da Arábia Saudita reclamaram de um pênalti, durante o confronto contra o Catar na noite deste sábado, pela semifinal da Copa do Golfo Árabe (Golfo 27).

O minuto 111 havia testemunhado uma finalização forte de Abdullah Al-Hamdan, estrela da seleção saudita, que acertou a mão de um dos jogadores do Catar dentro da área, mas o árbitro recusou-se a marcar o pênalti.

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Sobre esse lance, El Beltagy disse em declaração exclusiva ao "Kooora": "Não vejo que seja pênalti, mesmo que eu discorde da interpretação da regra. Não vejo qualquer intenção, portanto não é pênalti".

A partida terminou com a vitória da Arábia Saudita nos pênaltis, no estádio Al-Inma, na Cidade Esportiva Rei Abdullah (a Joia Radiante), na cidade de Jidá, após o fim dos tempos regulamentar e da prorrogação com empate sem gols, marcando assim os donos da casa um encontro com o vencedor do confronto entre Emirados Árabes Unidos e Omã.

A Arábia Saudita havia liderado o Grupo 1 da Copa do Golfo, com 9 pontos, à frente de Omã, vice-líder com 4 pontos.

Por outro lado, o Catar chegou à semifinal depois de ter terminado como vice-líder do Grupo 2, com 7 pontos, atrás dos Emirados Árabes Unidos, líderes, por saldo de gols.



