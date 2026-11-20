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Um especialista em arbitragem fez uma revelação de peso ao afirmar que o árbitro argentino Facundo Tello deixou de expulsar um dos jogadores do Al-Ahli durante o clássico contra o rival tradicional Al-Nassr, pela Saudi Pro League.

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O Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 3 a 1, na partida disputada entre as duas equipes na noite de sexta-feira , no Estádio Al-Inma, em Jidá, em jogo adiado da nona rodada da Saudi Pro League.

Aos 61 minutos, um lance duplo gerou polêmica: Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, deu uma entrada forte no brasileiro Roger Ibañez, zagueiro do Al-Ahli, antes de ser atingido com a mesma força pelo compatriota de Ibañez, Wenderson Galeno.

O árbitro argentino decidiu aplicar cartão amarelo tanto para Al-Hamdan quanto para Galeno pelas entradas violentas, mas a decisão não agradou ao ex-árbitro egípcio Mohamed Kamal Risha.

Em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiyah", Risha afirmou: "O jogador brasileiro (Galeno) deveria ter sido expulso diretamente, porque entrou com a sola da chuteira, usando força excessiva na perna de Al-Hamdan e sem disputar a bola".

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E acrescentou: "(O árbitro) se limitou a mostrar o cartão amarelo para Galeno e deu um amarelo merecido a Al-Hamdan pela entrada em Roger Ibañez segundos antes. Se Tello tivesse apitado após a primeira falta, Galeno não teria cometido a segunda".

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Se essa avaliação estiver correta, é possível dizer que o árbitro argentino influenciou no resultado da partida, sobretudo porque o placar marcava empate em 1 a 1 antes de o Al-Ahli marcar dois gols e decidir o clássico a seu favor.

O segundo gol saiu aos 71 minutos de partida, em um pênalti que gerou polêmica no momento da marcação.

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O turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, recebeu um cruzamento dentro da área, e Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, tentou acompanhá-lo, mas o defensor turco foi ao chão pedindo pênalti.

Inicialmente, o árbitro argentino ignorou as reclamações dos jogadores do Al-Ahli, mas depois foi chamado pelo VAR, revisou o lance de perto e acabou marcando a penalidade a favor do Al-Ahli.

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O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, não desperdiçou a chance: foi para a cobrança e bateu forte no canto direito do goleiro brasileiro Bento, que não conseguiu alcançar a bola, marcando o segundo gol do time de Jidá aos 71 minutos de partida.

O golpe final veio aos 75 minutos, quando o armênio Eduard Spertsyan, meio-campista do Al-Ahli, cobrou escanteio na área, e o zagueiro brasileiro Roger Ibañez desviou de cabeça para o fundo da rede, anotando o terceiro gol do time de Jidá.

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Os jogadores do Al-Ahli conseguiram controlar as ações no tempo restante da partida e garantiram uma vitória valiosa para a equipe no clássico.

Com a vitória, o Al-Ahli chegou a 24 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Saudita, 4 pontos atrás do Al-Nassr, que estacionou nos 28 pontos e está em terceiro lugar.