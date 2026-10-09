Um especialista em arbitragem revelou o quanto o uruguaio Darwin Núñez, atacante do Al-Diriyah, tinha razão em pedir um pênalti durante o confronto com o Al-Nassr pela Liga Roshn Saudita.
O Al-Nassr enfrentou o Al-Diriyah nesta sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Liga Roshn.
Poucos minutos antes do fim do primeiro tempo, Darwin Núñez reclamou um pênalti, alegando ter sido obstruído por Awad Aman, lateral do Al-Nassr, dentro da área.
De fato, o árbitro da partida recorreu à tecnologia do vídeo para analisar o lance, mas voltou sem marcar o pênalti, diante da surpresa do atacante uruguaio, que afirmou ter sido derrubado.
O especialista em arbitragem Mohamed Kamal Richa apoiou a decisão do árbitro da partida e afirmou que o contato ocorrido dentro da área do Al-Nassr não configura pênalti.
Richa disse em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiah": "O contato entre Awad Aman, zagueiro do Al-Nassr, e Darwin Núñez, atacante do Al-Diriyah, é natural e não constitui infração".
E concluiu: "Não há pênalti, e a continuação do jogo é uma decisão correta do árbitro após a revisão do lance na tela do VAR".