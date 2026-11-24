Ruben van Bommel impressiona os torcedores espanhóis na noite desta terça-feira. O atacante do PSV é um verdadeiro tormento para a defesa do Real Madrid no primeiro tempo do duelo pela Champions League e recebe uma enxurrada de elogios no X. Graças a um pênalti convertido por Ivan Perisic, o time de Eindhoven foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.
Van Bommel poderia ter colocado o PSV na frente logo aos cinco minutos. O ponta escapou de Éder Militão e ficou cara a cara com Thibaut Courtois, mas finalizou rente à trave.
Apesar da chance desperdiçada, o holandês encantou os espectadores espanhóis. Aos 27 minutos, Van Bommel deu um belo toque de calcanhar em uma jogada que gerou uma chance para Kodai Sano. Ele também iniciou uma jogada que terminou em uma grande oportunidade para Sven Mijnans.
A combinação de velocidade, força física e habilidade técnica chama a atenção na Espanha. “Fiquem de olho em Ruben van Bommel. Uma potência física com muita técnica. Primeiro tempo fantástico no Bernabéu”, escreveu um espectador no X.
Outro torcedor chegou a dizer que Van Bommel já é melhor do que seu pai, Mark. “Van Bommel filho é melhor do que Van Bommel pai, e só o vi jogar por quarenta minutos.”
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“Sei que eles não jogam na mesma posição, mas o jeito como ele dribla, sua velocidade com a bola e como usa bem o corpo... Gostei”, continuou o entusiasmado espectador espanhol. Outro também previu que o jogador do PSV será melhor do que o pai.
Nas redes sociais, já há quem peça sua transferência para um dos principais clubes europeus. “Depois de passar anos (leia-se: alguns segundos) observando Van Bommel, posso afirmar com certeza que ele vai para um clube da Premier League neste verão por 60 milhões de euros”, brincou um espectador espanhol.
Um torcedor do Bayern de Munique espera que o clube alemão aja rapidamente para contratar o atacante, que, em sua opinião, está deixando Federico Valverde, Militão, Antonio Rüdiger e Marc Cucurella em apuros.
“Essa é a contratação mais óbvia para o Bayern. Vou ficar muito irritado se não o contratarem. Eles precisam trazê-lo!”, afirmou. Outro espectador também acredita que Van Bommel se encaixaria em vários dos principais clubes europeus.
Enquanto isso, um torcedor espanhol comparou o atacante a Kai Havertz. “Van Bommel é uma espécie de Havertz. Uma bela apresentação hoje para quem ainda não o conhecia.” Outro espectador lembrou que o atacante já havia impressionado no AZ.