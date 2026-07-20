Espanha x Argentina: FIFA abre investigação sobre a grande briga no final da partida

A briga ocorrida após a final da Copa do Mundo não passou despercebida. A Fifa nomeou um procurador disciplinar e ético para investigar possíveis violações do Código Disciplinar, em conformidade com o artigo 36 do Código Disciplinar.





O INCIDENTE – O momento logo após o término da partida entre Espanha e Argentina se transformou em um verdadeiro “velho oeste”, no qual Leandro Paredes perdeu a cabeça e agrediu Eric Garcia, Pedri e Gavi. “Mais detalhes serão divulgados pela Comissão Disciplinar da Fifa assim que o relatório do procurador for concluído”, informa um comunicado da máxima instância do futebol internacional.