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Um dos principais candidatos a se tornar o próximo primeiro-ministro da Espanha ameaçou retirar o país da organização conjunta da Copa do Mundo de 2030 caso Marrocos seja escolhido para sediar a final. Alberto Nunez Feijoo insiste que a decisão deve ser disputada na Espanha, acrescentando um importante componente político ao debate sobre o local da partida.

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Ameaça à participação como sede da Copa do Mundo

O papel da Espanha como uma das sedes da Copa do Mundo de 2030 pode estar em risco. Feijoo, líder do conservador Partido Popular, prometeu retirar o apoio nacional ao torneio caso seja eleito primeiro-ministro.

Feijoo só apoiará o projeto se a Espanha for escolhida para receber a final no lugar do Marrocos. Espanha, Marrocos e Portugal devem sediar conjuntamente a parte principal do torneio, com as três primeiras partidas na América do Sul. No entanto, o local da final ainda não foi decidido. A questão provocou um intenso debate sobre qual país merece essa honra.

Feijoo exige a final

O planejado Estádio Hassan II, em Casablanca, com capacidade para 115 mil pessoas, é um forte candidato a receber a final. O Bernabeu, em Madri, e o Camp Nou, em Barcelona, também disputam o direito de sediar a partida.

Feijoo acredita que a Espanha tem mais direito de receber o jogo. Ele destacou que Espanha e Portugal eram os parceiros originais da candidatura, à qual o Marrocos foi convidado a se juntar posteriormente.

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“A final deve ser realizada onde for justo e apropriado, onde não haja discussão: na Espanha”, disse Feijoo ao programa El Chiringuito, da La Sexta. Questionado diretamente se retiraria a Espanha do grupo de países-sede caso o Marrocos recebesse a final, respondeu: “Sim.”

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Tensões políticas se intensificam

Feijoo também justificou sua posição citando o sucesso recente da Espanha no futebol. Ele argumentou que o país é especialmente adequado para receber a final por deter atualmente os títulos mundiais masculino e feminino.

“Se a Espanha não receber a final, não deve participar da organização do torneio”, acrescentou. O debate sobre futebol ocorre em um período de forte tensão política entre Espanha e Marrocos.

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Em julho, um grande número de migrantes cruzou a fronteira do Marrocos para a cidade autônoma espanhola de Ceuta. A crise humanitária provocou uma grande controvérsia política na Espanha, com partidos de oposição criticando as políticas de fronteira do atual governo.

Eleições se aproximam na Espanha

A Copa do Mundo de 2030 terá partidas em 11 estádios espanhóis, seis no Marrocos e três em Portugal. No entanto, as ameaças de Feijoo significam que toda a distribuição geográfica dos jogos pode mudar drasticamente.

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O cenário político ficará muito mais claro ainda este ano. A Espanha realizará eleições gerais em 29 de novembro para definir seu próximo primeiro-ministro. O atual ocupante do cargo, Pedro Sanchez, e o adversário Feijoo são os dois principais candidatos. O resultado da votação pode ter um enorme impacto no futuro da Copa do Mundo de 2030.