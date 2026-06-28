Espanha ou Argentina? Empate sem gols coloca Portugal em um caminho difícil

O empate sem gols entre Portugal e a Colômbia encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, na madrugada deste domingo.

A partida contou com muitas tentativas de ataque, que esbarraram no brilhantismo dos goleiros Diogo Costa e Camilo Vargas.

A Portugal esteve perto de abrir o placar aos 39 minutos, mas Vargas defendeu com maestria o chute de Bruno Fernandes.

Quatro minutos depois, surgiu uma chance perigosa para o português João Félix, mas a bola passou um pouco acima da trave.

James Rodríguez disparou um chute forte, defendido por Diogo Costa, e a primeira etapa terminou empatada em 0 a 0.

Costa voltou a brilhar ao defender um chute de Jon Arias aos 66 minutos.

Davinson Sánchez marcou um gol decisivo para a Colômbia aos 90+1, mas o gol foi anulado por impedimento, e a partida terminou empatada em 0 a 0.

A seleção colombiana chegou a 7 pontos na liderança do Grupo 11 e enfrentará Gana nas oitavas de final.

Já a Portugal soma agora 5 pontos e ocupa a segunda posição do grupo, enfrentando a Croácia nas oitavas de final.

Caso a Portugal consiga superar a Croácia, enfrentará provavelmente a Espanha, caso os Matadores consigam chegar às oitavas de final.