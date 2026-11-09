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O goleiro do Paderborn, Nahuel Noll, pode defender tanto a Alemanha quanto a Espanha. Se receber um convite, não demorará a decidir.

No "Aktuelles Sportstudio", da ZDF, o goleiro emprestado ao clube recém-promovido à Bundesliga afirmou, ao responder a uma pergunta de Jochen Breyer, que considera a possibilidade de passar a defender a federação espanhola.

"Eu ficaria muito feliz", disse Noll sobre a possibilidade de Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, procurá-lo e convocá-lo para um período de treinamentos. Nesse caso, aceitaria o convite.

O goleiro de 23 anos, que tem contrato com o TSG Hoffenheim e está emprestado ao Paderborn nesta temporada, entrou em campo sete vezes pelas seleções de base da Alemanha (sub-19 & sub-20), mas ainda não foi convocado para a seleção principal.

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Nascido em Munique, Noll também pode defender a Fúria Roja por ser filho de mãe espanhola. Ele fala espanhol fluentemente, mas ainda não recebeu um convite, assim como não recebeu da DFB. Noll afirmou que atuar por uma seleção nacional é seu "maior desejo".

No Paderborn, recém-promovido, o goleiro é um dos principais jogadores da equipe nesta temporada. Também graças às suas boas atuações, o clube ocupa uma respeitável 13ª posição na tabela, com quatro pontos de vantagem sobre as posições de rebaixamento direto.

Na próxima temporada, Noll poderá voltar a jogar pelo Hoffenheim, clube ao qual pertence, onde a passagem do titular Oliver Baumann pode estar chegando ao fim. Noll afirmou que só considera um retorno definitivo "se eu jogar".