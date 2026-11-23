A seleção do técnico David Cubillo garantiu a classificação para a próxima fase ao atropelar Fiji, na segunda rodada da fase de grupos.
A partida teve o brilho de vários talentos espanhóis: Rafa Cruz marcou 5 gols, enquanto Trujillano e Roberto Tomás balançaram as redes 3 vezes cada um.
Cubillo aproveitou o confronto para fazer amplas mudanças na escalação e deu oportunidade a vários jogadores que tinham entrado no decorrer da partida de estreia, contra a China.
Alguns nomes mantiveram a vaga entre os titulares, com destaque para Holmes, Kompany e Roberto Tomás, enquanto outros ganharam a chance de começar jogando.
Rafa Cruz se impôs como o craque da partida desde os primeiros minutos, ao marcar dois gols antes dos 10 minutos, com dois chutes precisos de pé direito.
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Roberto Tomás fez o terceiro gol aos 12 minutos, antes de o jogador do Barcelona voltar a marcar mais duas vezes e completar seu hat-trick, enquanto Cruz e Trujillano continuavam ampliando o placar.
O ataque espanhol não parou por aí: a seleção terminou o primeiro tempo com uma vantagem esmagadora, depois de Trujillano marcar mais dois gols, Roberto Tomás completar seu hat-trick e Kompany anotar mais um.
No início do segundo tempo, a Espanha manteve a pressão em busca de quebrar o recorde de maior vitória da história do torneio, que pertence ao Marrocos, vencedor por 16 a 0 sobre a Nova Caledônia na edição passada.
O segundo tempo marcou a entrada de Yeremay, que voltou a campo apesar de ter chegado ao torneio com uma lesão, e Trujillano completou seu hat-trick em cobrança de pênalti.
Jorge Domínguez marcou dois gols em jogadas de escanteio, enquanto Rafa Cruz chegou a cinco gols ao balançar as redes mais duas vezes, antes de Yeremay também deixar o seu aos 80 minutos.
Com o resultado, a Espanha conquistou a maior vitória de sua história nesta categoria, ao marcar 15 gols sem sofrer nenhum.
A seleção se prepara agora para enfrentar o Marrocos na quinta-feira, em um aguardado duelo que vai definir o líder do grupo, já que as duas equipes garantiram a classificação para a próxima fase.