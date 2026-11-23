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A seleção sub-17 da Espanha conquistou uma vitória histórica sobre Fiji por 15 a 0 e garantiu vaga nos 16 avos de final da Copa do Mundo disputada no Catar, depois de seus jogadores fazerem uma exibição ofensiva excepcional, comandada por Rafa Cruz, autor de 5 gols.

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A seleção do técnico David Cubillo garantiu a classificação para a próxima fase ao atropelar Fiji, na segunda rodada da fase de grupos.

A partida teve o brilho de vários talentos espanhóis: Rafa Cruz marcou 5 gols, enquanto Trujillano e Roberto Tomás balançaram as redes 3 vezes cada um.

Cubillo aproveitou o confronto para fazer amplas mudanças na escalação e deu oportunidade a vários jogadores que tinham entrado no decorrer da partida de estreia, contra a China.

Alguns nomes mantiveram a vaga entre os titulares, com destaque para Holmes, Kompany e Roberto Tomás, enquanto outros ganharam a chance de começar jogando.

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Rafa Cruz se impôs como o craque da partida desde os primeiros minutos, ao marcar dois gols antes dos 10 minutos, com dois chutes precisos de pé direito.

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Roberto Tomás fez o terceiro gol aos 12 minutos, antes de o jogador do Barcelona voltar a marcar mais duas vezes e completar seu hat-trick, enquanto Cruz e Trujillano continuavam ampliando o placar.

O ataque espanhol não parou por aí: a seleção terminou o primeiro tempo com uma vantagem esmagadora, depois de Trujillano marcar mais dois gols, Roberto Tomás completar seu hat-trick e Kompany anotar mais um.

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No início do segundo tempo, a Espanha manteve a pressão em busca de quebrar o recorde de maior vitória da história do torneio, que pertence ao Marrocos, vencedor por 16 a 0 sobre a Nova Caledônia na edição passada.

O segundo tempo marcou a entrada de Yeremay, que voltou a campo apesar de ter chegado ao torneio com uma lesão, e Trujillano completou seu hat-trick em cobrança de pênalti.

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Jorge Domínguez marcou dois gols em jogadas de escanteio, enquanto Rafa Cruz chegou a cinco gols ao balançar as redes mais duas vezes, antes de Yeremay também deixar o seu aos 80 minutos.

Com o resultado, a Espanha conquistou a maior vitória de sua história nesta categoria, ao marcar 15 gols sem sofrer nenhum.

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A seleção se prepara agora para enfrentar o Marrocos na quinta-feira, em um aguardado duelo que vai definir o líder do grupo, já que as duas equipes garantiram a classificação para a próxima fase.