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O goleiro Matvey Safonov, do Paris Saint-Germain, homenageou o ícone soviético Lev Yashin ao entrar em campo com um uniforme retrô todo preto, inspirado nos anos 1950, e uma boina antes da vitória da Rússia por 2 a 0 sobre a Venezuela em amistoso. Apesar da vontade de usar a boina durante a partida, o goleiro acabou priorizando a praticidade.

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Safonov homenageia Lev Yashin com uniforme soviético clássico

O goleiro Matvey Safonov, do Paris Saint-Germain, chamou a atenção antes da vitória da Rússia por 2 a 0 sobre a Venezuela, em amistoso disputado em Krasnodar, ao sair do túnel com um uniforme inspirado no estilo soviético dos anos 1950. Com uma camisa toda preta e uma boina tradicional, Safonov prestou homenagem direta ao lendário Lev Yashin, vencedor da Bola de Ouro de 1963 e conhecido como "Aranha Negra".

O uniforme retrô fazia parte da coleção especial "Osnova" da Rússia e recebeu muitos elogios de torcedores de toda a Europa nas redes sociais. Safonov adotou o visual de época na entrada em campo, mas tirou a boina antes do início da partida para que seus cabelos compridos não atrapalhassem sua visão durante o jogo.

Safonov resiste à vontade de jogar de boina

Antes da partida, Safonov havia brincado que teria de escolher entre manter os cabelos compridos ou usar a boina durante os 90 minutos. Após o apito final, o goleiro admitiu que queria muito continuar com ela durante o jogo, mas decidiu que a concentração no resultado precisava vir em primeiro lugar.

"Foi emocionante entrar em campo com um uniforme de goleiro no estilo soviético", disse Safonov à RB Sport. "Na minha opinião, essa é uma ótima maneira de homenagear as pessoas que deram início a tudo, nas origens da história do futebol soviético e russo. Fiquei tentado a continuar usando a boina durante o jogo, lutei muito contra essa vontade, mas, no fim, decidi que seria melhor vencer a partida do que apenas ficar bem com ela."

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Uniforme retrô celebra Simonyan e o ouro olímpico de 1956

Além da camisa de goleiro toda preta de Safonov, os jogadores de linha da Rússia usaram camisas polo vermelhas de mangas compridas, shorts brancos e números grandes de formato geométrico nas costas, sem os nomes dos atletas. O modelo celebra dois marcos importantes: o centenário do nascimento do lendário atacante soviético Nikita Simonyan, do Spartak Moscou, e os 70 anos da conquista da medalha de ouro pela URSS nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956.

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Maxim Mitrofanov, secretário-geral da União Russa de Futebol, explicou a importância da homenagem um mês antes da partida: "É incrivelmente triste celebrar o aniversário de hoje sem o próprio Nikita Pavlovich. Ele deixou uma marca enorme na história do futebol russo e internacional. Planejamos dedicar o próximo jogo em casa da nossa seleção ao centenário de Nikita Pavlovich, usando um uniforme retrô especial no estilo da seleção da União Soviética."

Coleção clássica se esgota após encerramento marcante

Apresentadas em um ensaio fotográfico com o técnico Valery Karpin e os ex-integrantes da seleção Viktor Onopko, Sergei Ignashevich, Yuri Nikiforov, Igor Semshov e Alexander Samedov, as camisas retrô fizeram sucesso imediato. Todas as camisas de jogo disponíveis, vendidas por quase 8 mil rublos cada, esgotaram em poucos dias na loja oficial da União Russa de Futebol. Da coleção, restaram apenas shorts, meiões, uma jaqueta de agasalho e acessórios.

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Para Safonov, a vitória por 2 a 0 foi uma conclusão apropriada para o calendário internacional. "A última concentração é a mais memorável", acrescentou. "É bom terminar com uma vitória; fizemos um bom trabalho."