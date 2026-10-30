A tensão aumenta nos bastidores da Juventus, depois que a equipe entrou em uma fase crítica em decorrência de uma série de resultados decepcionantes, o último deles a derrota para o Genoa, um revés que revelou problemas mais profundos do que a simples queda de resultados e colocou os jogadores sob crescente pressão da diretoria e da torcida.

E depois que a paciência dos dirigentes em Turim se esgotou, a diretoria da Juventus decidiu intervir de forma direta, numa tentativa de estancar a sangria de pontos e devolver a disciplina ao vestiário, antes do aguardado confronto contra o Napoli, que pode representar um ponto de virada decisivo no rumo da equipe nesta temporada.

E de acordo com o que foi noticiado pelo site francês "Foot Mercato", citando o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", Giovanni Carnevali, CEO e diretor administrativo da Juventus, se dirigiu ao centro de treinamentos de Continassa para realizar uma reunião com os jogadores e exigir deles explicações claras sobre a queda no desempenho e nos resultados recentes.

Durante sua conversa com os jogadores e com o treinador Luciano Spalletti, Carnevali enviou uma mensagem em tom severo, afirmando que a situação atual não é mais aceitável e que a equipe não pode seguir dessa forma. Ele disse em sua mensagem: "Não podemos continuar assim, a situação é inaceitável, mas não podemos responsabilizar a comissão técnica".

E apesar da queda nos resultados e da crescente pressão, a diretoria da Juventus continua mantendo o treinador Luciano Spalletti e não cogita demiti-lo neste momento, pois entende que a responsabilidade não recai apenas sobre a comissão técnica e que os jogadores são chamados a assumir sua parcela de responsabilidade pela situação atual.

E no âmbito dos esforços do treinador italiano para reorganizar a equipe, e a pedido dele, foi decidido que todos os jogadores entrarão em regime de concentração no centro de Continassa a partir de sexta-feira, a fim de se prepararem da melhor forma possível para o próximo confronto.

A Juventus se prepara para receber o Napoli na noite de domingo, no estádio Allianz, em uma partida que ganha importância excepcional, não apenas pela força do adversário, mas também diante da necessidade urgente da equipe de recuperar a confiança e apresentar uma reação que devolva a tranquilidade ao clube.

Comportamento dos jogadores provoca a ira da diretoria

E as preocupações da diretoria da Juventus não se limitam apenas aos resultados negativos, pois a inquietação se estende de forma ainda maior ao comportamento dos jogadores dentro de campo, algo que ficou evidente durante o último confronto com o Genoa.

O adversário se mostrou mais comprometido e com mais vontade de brigar pela bola, enquanto os jogadores da Juventus careceram do espírito necessário e foram incapazes de lidar com as dificuldades que enfrentaram durante a partida, sem demonstrar a reação esperada de uma equipe do tamanho da Juventus.

Spalletti, por sua vez, não escondeu seu descontentamento com alguns aspectos que não conseguiu consolidar dentro da equipe, admitindo que não conseguiu transmitir aos seus jogadores uma série de exigências fundamentais, em primeiro lugar a importância dos duelos individuais, a pressão para recuperar a bola e o cumprimento das obrigações defensivas.

E a diretoria aguarda agora uma resposta imediata dos jogadores, encabeçados por Bremer e seus companheiros, seja mudando seu comportamento nos treinos ou apresentando um nível diferente nas partidas, de modo a refletir a dimensão da responsabilidade que recai sobre eles.

Conte volta à tona e Spalletti diante de um teste decisivo

E em meio ao clima tenso, alguns torcedores da Juventus começaram a pedir o retorno de Antonio Conte ao banco de reservas, por ser um dos nomes capazes de devolver a personalidade à equipe e impor a disciplina dentro do vestiário.

Mas esses pedidos não condizem, até o momento, com as orientações da diretoria, que não deseja fazer uma mudança técnica nesta fase e continua dando a Spalletti a confiança necessária para liderar o projeto e corrigir o rumo.

Ainda assim, o aguardado confronto contra o Napoli coloca o treinador e seus jogadores diante de um teste extremamente difícil, pois a Juventus já não tem muita margem para desperdiçar mais pontos, especialmente com o aumento das críticas e das crescentes dúvidas sobre a capacidade da equipe de recuperar seu nível.

E entre a diretoria mantendo Spalletti e a ira da torcida com a queda de desempenho, a partida de domingo parece ser mais do que um simples confronto por três pontos; é uma última oportunidade de provar que a Juventus é capaz de superar sua crise, ou o início de uma fase ainda mais complicada dentro do clube.