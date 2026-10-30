O Al-Ahli saudita levou uma facada inesperada de sua jovem promessa, durante a partida do clássico menor contra o Al-Shabab pela Roshn Saudi League.

O Al-Ahli visitou o Al-Shabab, nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada da Roshn Saudi League.

Após apenas 66 segundos, o atacante brasileiro Ricardo Mathias conseguiu abrir o placar para o Al-Shabab, depois de aproveitar um erro de Rayan Hamed, zagueiro do Al-Ahli, roubando-lhe a bola e mandando-a para as redes de Abdulrahman Al-Sanbi.

No entanto, o atacante brasileiro se recusou a comemorar o gol, especialmente por ter sido marcado contra seu clube de origem, o Al-Ahli, do qual foi emprestado ao Al-Shabab durante a última janela de transferências de verão.

Este foi o terceiro gol marcado por Mathias com o Al-Shabab na atual temporada, apesar de estar disputando apenas sua quinta partida, além de ter dado uma assistência para outro gol.

O jogador de 20 anos transferiu-se para o Al-Ahli durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Internacional do Brasil, mas disputou apenas 6 partidas pelo time principal, nas quais não marcou nenhum gol.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", este gol tornou-se o quinto mais rápido do Al-Shabab na história de suas participações na liga profissional saudita, desde a temporada 2011-2012.

Este gol também se tornou o mais rápido do Al-Shabab na Roshn Saudi League, desde o gol do atacante nigeriano Odion Ighalo contra o Al-Hilal, após 62 segundos, em setembro de 2021.

O brilho de Ricardo Mathias não parou naquele lance, já que ele provocou a expulsão de Abdulrahman Al-Sanbi, goleiro do Al-Ahli, aos 22 minutos de jogo.

Aos 22 minutos de jogo, Mathias ficou cara a cara com o gol de Abdulrahman Al-Sanbi a partir do meio-campo, levando o goleiro do Al-Ahli a decidir sair do gol.

Mathias chutou a bola diretamente em direção ao gol, e Al-Sanbi tentou defendê-la com a mão, apesar de estar fora da área, o que levou o árbitro da partida a mostrar-lhe o cartão vermelho.

O técnico holandês foi obrigado a colocar o jovem goleiro Abdullah Abdu, no lugar do zagueiro Rayan Hamed, que havia causado o primeiro gol marcado pelo atacante brasileiro Ricardo Mathias.

Em sua primeira bola, Abdullah Abdu sofreu o segundo gol nas redes do Al-Ahli, por meio do ponta belga Yannick Carrasco, que cobrou a falta conquistada pelo Al-Shabab por conta do erro fatal de Al-Sanbi.

O atacante brasileiro seguiu brilhando, depois de conquistar um pênalti, do qual o atacante colombiano Roger Martínez marcou o terceiro gol do Al-Shabab aos 37 minutos.

No início do segundo tempo, mais precisamente aos 48 minutos, Ricardo Mathias marcou seu segundo gol e o quarto do Al-Shabab, após desviar um cruzamento para dentro das redes com uma cabeçada.

E, assim como fez após o primeiro gol, o atacante brasileiro recusou-se a comemorar diante do Al-Ahli, pelo qual joga no Al-Shabab por empréstimo até o fim da atual temporada.