Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Al Ahli vs Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Esfaqueou-o 4 vezes e recusou-se a comemorar: joven talento do Al Ahly o destrói no clássico dos juvenis

Al-Shabab x Al-Ahli
Al-Shabab
Al-Ahli
Campeonato Saudita
R. Mathias
Arábia Saudita
Brasil

O que está acontecendo com "o elegante"?

O Al-Ahli saudita levou uma facada inesperada de sua jovem promessa, durante a partida do clássico menor contra o Al-Shabab pela Roshn Saudi League.

O Al-Ahli visitou o Al-Shabab, nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada da Roshn Saudi League.

Após apenas 66 segundos, o atacante brasileiro Ricardo Mathias conseguiu abrir o placar para o Al-Shabab, depois de aproveitar um erro de Rayan Hamed, zagueiro do Al-Ahli, roubando-lhe a bola e mandando-a para as redes de Abdulrahman Al-Sanbi.

No entanto, o atacante brasileiro se recusou a comemorar o gol, especialmente por ter sido marcado contra seu clube de origem, o Al-Ahli, do qual foi emprestado ao Al-Shabab durante a última janela de transferências de verão.

Próximas partidas
ALS

ALS

Liga dos Campeões da Ásia

02 de nov. de 2026

AHL

AHL

ABH

ABH

Campeonato Saudita

05 de nov. de 2026

ALS

ALS

Este foi o terceiro gol marcado por Mathias com o Al-Shabab na atual temporada, apesar de estar disputando apenas sua quinta partida, além de ter dado uma assistência para outro gol.

O jogador de 20 anos transferiu-se para o Al-Ahli durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Internacional do Brasil, mas disputou apenas 6 partidas pelo time principal, nas quais não marcou nenhum gol.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", este gol tornou-se o quinto mais rápido do Al-Shabab na história de suas participações na liga profissional saudita, desde a temporada 2011-2012.

Este gol também se tornou o mais rápido do Al-Shabab na Roshn Saudi League, desde o gol do atacante nigeriano Odion Ighalo contra o Al-Hilal, após 62 segundos, em setembro de 2021.

O brilho de Ricardo Mathias não parou naquele lance, já que ele provocou a expulsão de Abdulrahman Al-Sanbi, goleiro do Al-Ahli, aos 22 minutos de jogo.

Aos 22 minutos de jogo, Mathias ficou cara a cara com o gol de Abdulrahman Al-Sanbi a partir do meio-campo, levando o goleiro do Al-Ahli a decidir sair do gol.

Mathias chutou a bola diretamente em direção ao gol, e Al-Sanbi tentou defendê-la com a mão, apesar de estar fora da área, o que levou o árbitro da partida a mostrar-lhe o cartão vermelho.

O técnico holandês foi obrigado a colocar o jovem goleiro Abdullah Abdu, no lugar do zagueiro Rayan Hamed, que havia causado o primeiro gol marcado pelo atacante brasileiro Ricardo Mathias.

Em sua primeira bola, Abdullah Abdu sofreu o segundo gol nas redes do Al-Ahli, por meio do ponta belga Yannick Carrasco, que cobrou a falta conquistada pelo Al-Shabab por conta do erro fatal de Al-Sanbi.

O atacante brasileiro seguiu brilhando, depois de conquistar um pênalti, do qual o atacante colombiano Roger Martínez marcou o terceiro gol do Al-Shabab aos 37 minutos.

No início do segundo tempo, mais precisamente aos 48 minutos, Ricardo Mathias marcou seu segundo gol e o quarto do Al-Shabab, após desviar um cruzamento para dentro das redes com uma cabeçada.

E, assim como fez após o primeiro gol, o atacante brasileiro recusou-se a comemorar diante do Al-Ahli, pelo qual joga no Al-Shabab por empréstimo até o fim da atual temporada.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google